Адвокат экс-министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева намерен обжаловать решение суда, вернуть $2 млн бывшему руководителю службы безопасности "Роснефти" Олегу Феоктистову. Защита Улюкаева обжалует решение суда Фото: ЕРА Адвокат Улюкаева намерен обжаловать это решение.В "Роснефти" постановление суда не комментируют.Феоктиств заявлял, что брал деньги у своего знакомого – частного инвестора.15 ноября 2016 года в Следкоме РФ заявили о задержании Улюкаева. По данным российских следователей, чиновник получил от главы "Роснефти" Игоря Сечина $2 млн за предоставление положительной оценки, позволившей "Роснефти" купить государственный пакет акций "Башнефти".Улюкаев отказался признать вину. В ходе судебного заседания он заявил о провокации взятки со стороны ФСБ РФ. По словам экс-министра, Сечин незадолго до встречи обещал угостить его очень вкусным вином, следовательно он подумал, что ему дают напиток.Обвинение просило для Улюкаева 10 лет колонии строгого режима. 16 декабря 2017 года суд приговорил Улюкаева к восьми годам колонии строгого режима. Он должен будет провести в заключении семь лет, так как один год провел под домашним арестом, пока рассматривалось дело.Защита Улюкаева подала апелляцию на приговор. Московский городской суд 12 апреля удовлетворил ее лишь частично, отменив запрет в течение восьми лет после освобождения занимать государственные должности. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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