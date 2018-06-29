Шоумен и телеведущий Владимир Зеленский намекнул на участие в президентской гонке. Об этом сообщает со ссылкой на Facebook Зеленского.

"У меня только один вопрос. Слава, то что, ты да или нет? Потому что если ты железно да или точно нет, то тогда и я", - заявил Зеленский.

Скорее только, речь идет о Святославе Вакарчуке. Ранее в СМИ уже несколько раз появлялась информация, что Вакарчук будет участвовать в президентской гонке, однако официального подтверждения этому еще не было.

Напомним, согласно опросу социологической группы "Рейтинг", "новых" кандидатов - Владимира Зеленского и Святослава Вакарчука - поддерживают 9,3 и 8,6% соответственно. В пятерку лидеров президентской симпатий также входят Анатолий Гриценко (11,7%) и Юрий Бойко (10,5%). Действующий президент, как и Олег Ляшко, имеет 8,6% поддержки и занимает седьмое место.

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