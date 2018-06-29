Популярный режиссер Квентин Тарантино работает над новым фильмом "Однажды в Голливуде" и поделился первым кадром со съемок в инстаграме Леонардо Ди Каприо, который играет у Тарантино одну из главных ролей, передает Vouge .

На опубликованном фото Ди Каприо вместе с Брэдом Питтом, коллегой по фильму - образы актеров явно отсылают к моде семидесятых.

Действие "Однажды в Голливуде" происходит в 1969 году в период преступлений, который совершила коммуна Чарльза Мэнсона - лидера секты "Семья" и маньяка. Главные герои - прежний актер Рик Далтон (Ди Каприо) и его каскадер Клифф Бут (Питт). Они живут по соседству с Шэрон Тэйт - это актриса, в реальной жизни - жена режиссера Романа Полански, которая в возрасте 26 лет была убита членами коммуны Мэнсона в собственном доме, будучи на восьмом месяце беременности. В фильме Тарантино Шэрон Тэйт играет Марго Робби. Также известно, что роль агента Рика Далтона сыграет Аль Пачино, так что в новом фильме Тарантино актерский состав подобрался беспрецедентный.

Съемки стартовали 18 июня, а сам фильм выйдет в прокат 9 августа 2019 года. Дата премьеры неслучайна - в этот день исполнится 50 лет со дня, когда последователи Чарльза Мэнсона совершили преступление.

Сам режиссер обращает внимание зрителей, что картина будет "сосредоточена" не на убийце, а на 1969-м году - времени хиппи и свободы в солнечной Калифорнии. Тарантино работал над этим фильмом пять лет, и признается что это - реализация его мечты.

"Я жил в Голливуде в 1969 году: мне было семь лет и это было чудесное место. Того Голливуда уже не существует - и я счастлив рассказать историю о нем" - заявил режиссер.

Как сообщал svodka.net ранее, в новом фильме знаменитого режиссера Квентина Тарантино снимутся актеры Брэд Питт и Леонардо Ди Каприо.

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