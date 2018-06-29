"Красивый мальчик". Вышел трейлер фильма, продюсируемого Питтом. Видео
29.06.2018 11:00
На канале Movieclips Trailers в YouTube обнародовали трейлер фильма
"Красивый мальчик". В центре сюжета семья, которая пытается
сплотиться после того, как их сын начал бороться с метамфетаминной
зависимостью. Режиссер ленты – Феликс ван Грунинген. Одним из
продюсеров является актер Брэд Питт. Роли исполнили Стив Карелл,
Тимоти Чаламет, Мора Тирни, Кристиан Конвери, Кейтлин Девер, Эми
Райан, Стефани Скотт, Джек Грейзер, Эми Форсайт, Андре Ройо.
Премьера запланирована на 18 октября 2018 года. | Скриншот:
Movieclips Trailers / YouTube видео
Видео: Movieclips Trailers / YouTube