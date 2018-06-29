Сирийские войска Башара Асада и вооруженные группировки прекратили в пятницу огонь с 00:00 по местному времени (23:00 по киевскому времени, 28 июня) в южных районах страны. Об этом сообщает со ссылкой на телеканал Al Mayadeen.

Согласно его информации, перемирие продлится 12:00.

Со стороны командования вооруженными силами республики никаких заявлений по этому поводу пока не поступало.

18 июня сирийские войска Башара Асада начали операцию против исламистской террористической группировки “Джебхат ан-Нусра” и формирования вооруженной оппозиции для восстановления контроля над южной провинцией Дераа и выхода к границе с Иорданией. Силы режима Асада и его сторонники в течение шести дней наносят интенсивные удары с земли и воздуха по подконтрольным вооруженной оппозиции районам Бурса Хари, Ладжат и Хираки на востоке Дераа.

Агентство SANA сообщило в четверг, что около 1,5 тыс. бойцов Сирийской свободной армии сдались правительственным силам в местности Керим-эль-Джануб и Шаара на востоке провинции. В рядах этой группировки, контролировавшего большую часть Дераа, произошел раскол.

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