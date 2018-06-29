В НАК «Нафтогаз Украины» заявляют, что информация округа Свеа (Швеция) оставить в силе приостановление исполнения решения Стокгольмского арбитража от 28 февраля 2018 года по спору между «Газпромом» и «Нафтогазом» неправдива. Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАКа.

«Апелляционный суд округа Свеа (Швеция) сегодня решил пересмотреть свое предыдущее решение о приостановлении исполнительных действий по решению Стокгольмского арбитража по транзитному контракту между «Нафтогазом» и «Газпромом». Сегодняшнее заявление «Газпрома» о том, что суд оставил свое предыдущее решение без изменений, не соответствует действительности», — уверяют в компании.

Отмечается, что данное решение означает: изучив аргументы, предоставленные «Нафтогазом», суд отклонил безосновательное утверждение «Газпрома» о том, что значительная часть обоснования транзитного решения была якобы написана административным секретарем.

В НАКе добавили, что суд оставил в силе временное приостановление исполнительных действий по денежным требованиям «Нафтогаза» по другим причинам. «Сегодня компания не имела возможности предоставить свои контраргументы относительно этих причин. «Нафтогаз» планирует подать в суд дополнительное обращение с изложением этих фактов и надеется на пересмотр последнего решения», — сообщили в компании.

Текущее решение суда не является обязательным к исполнению судами других юрисдикций, таким образом, «Нафтогаз» продолжит свои действия по взысканию задолженности «Газпрома» в других юрисдикциях.

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