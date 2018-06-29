На сегодня подземных хранилищах в Украине уже закачано более 11 млрд кубометров газа. Об этом сообщил советник министра энергетики и угольной промышленности Максим Белявский.

"На сегодняшний день в хранилищах Украины сохраняется более 11 млрд кубометров. В нынешнем сезоне в рамках подготовки к отопительному сезону закачано 3,5 млрд кубометров", - сообщил Белявский.

По словам Белявского, ежесуточно закачивается более 50 млн кубометров. Режимы закачки аналогичные прошлогодним.

Напомним, спикер Верховной Рады Украины во время встречи в Вашингтоне со спикером Палаты представителей Конгресса США Полом Райаном призвал ввести санкции против компаний, которые задействованы в строительстве "Северного потока-2".

Также председатель ВР отметил, что этот проект является не экономическим, а политическим, цель которого - "развязать себе руки в Украину и влиять на политику правительств Европы" из-за зависимости от поставок газа.

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