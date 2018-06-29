Пять лет назад в особняке в 40 километрах от Лондона был найден мертвым 67-летний прежний российский олигарх и медиамагнат, один из ярчайших и активных критиков путинского режима Борис Березовский. Следствие склонялось к версии самоубийства. В марте 2014-го английский суд, исследовавший обстоятельства гибели бизнесмена, вынес открытый приговор о невозможности достоверно установить обстоятельства смерти беглого олигарха. В эксклюзивном интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону старшая дочь Березовского Елизавета рассказала историю жизни своего отца, о том, каким он был с родными и близкими, о нестыковках в следствии, а также объяснила, почему категорически не верит в версию о самоубийстве. | 1973 год. Борис Березовский с дочерью Елизаветой Фото из личного архива Елизаветы Березовской Дмитрий ГОРДОН Основатель проекта Мама была невероятной красавицей, а папа красивых женщин всегда любил к твоему отцу Борису Абрамовичу Березовскому. Мне дважды посчастливилось видеться с ним в Лондоне, долго и подробно общаться. Это были незабываемые встречи, во многом пророческие: то, что он говорил и о России, и о Путине, и о себе, странным образом сбывается...– Спасибо! Когда ты обратился ко мне с предложением встретиться и побеседовать, это единственный раз, когда я согласилась: именно потому, что ты у моего отца брал интервью. Я так рада, что эти две программы были сняты, благодаря им я снова могу видеть папу живым! И сделаны они потрясающе естественно, я больше не видела передач, где папа был бы настоящим. У тебя он абсолютно такой, как есть, и мне кажется, люди должны судить о нем именно по таким программам.– Мама пошла учиться в этот институт, насколько я понимаю, потому что он находился в подмосковных Мытищах, близко от того места, где она тогда жила, а папу не приняли в МГУ на мехмат: с такой национальностью, как у него, туда тогда никого отдельно не брали. Хотя папа и хорошо сдавал вступительные экзамены, на последнем его все равно зарубили, поставив двойку по математике. 12 декабря 1969 года, свадьба Бориса Березовского и Нины Коротковой. Фото из личного архива Елизаветы Березовской В итоге папа учился в довольно странном месте. Таких студентов, как он, которых никуда не брали, нужно же было куда-то девать, да и преподавателей таких же...Лесотехнический институт был тогда одним из таких пристанищ, и папа в результате получил там прекрасное образование. На мехмат в МГУ он все же потом поступил, но уже в аспирантуру.– Подробностей я не знаю. Знаю только, что они встретились в институте. Мама была невероятной красавицей, а папа красивых женщин всегда любил...– (Улыбается). Да, следовательно не удивительно, что вскоре они поженились.– Я родилась через два года после их свадьбы, и в нашей семье было достаточно четкое распределение обязанностей: дом лежал на маме, а основное зарабатывание денег – на папе. Если же родители брали на себя несвойственные им обязанности, то это обычно достаточно печально заканчивалось.К примеру, если мама посылала папу со списком за продуктами, то папа возвращался, потратив все деньги в булочной (это был ближайший к нам магазин). Папа очаровывал продавщицу и очень довольный приносил кучу дефицитных пастилы и зефира, но затем целую неделю мы были вынуждены питаться только сладостями.Переосмысление только, что для меня делал мой папа, началось со случайного разговора с одноклассницей в 1969 году – Совсем первое – нет, не помню. Ну, во-первых, папа был очень кудрявый, у него были густые кудрявые волосы, а во-вторых, он очень увлекался наукой, и у нас дома было всегда много каких-то молодых ребят, которые до утра сидели и что-то обсуждали, спорили. Еще папа был очень увлечен большим теннисом, а если он чем-то увлекался, то это было серьезно.Рядом с нашей дачей находилась спортивная база клубa "Спартак" с хорошими кортами, и папа проводил там почти все время, когда мы были на даче. Мама выдавала ему с коляской меня, потом еще сестру, и он нас на целый день забирал. И мое первое воспоминание, наверное, как моя маленькая сестра сидит в коляске, а я гуляю рядом с кортом. Этой теннисной страстью папа и соседа нашего заразил, который потом стал тренером по теннису, но так, как папа теннис любил... Я больше такого среди непрофессионалов не встречала.– Да, других вариантов даже не представляю.– На самом деле мне в то время казалось, что он очень мало нам с сестрой внимания уделяет и вообще нашим воспитанием не занимается. Я достаточно долго так думала и по-другому на это начала смотреть только лет шесть назад. 1977 год, Борис Березовский с женой Ниной и дочерьми Катей и Лизой. Фото из личного архива Елизаветы Березовской Встретила случайно на Шри-Ланке одноклассницу: 31 декабря, на закате, на берегу океана. Ну и мы, конечно же, тут же сели в ближайшем кафе и стали с ней обо всем на свете разговаривать, потому что друг друга лет 15 не видели.Сидим, болтаем, и вдруг она выдает: "Ну так, как тобой и Катей ваш отец занимался, больше никто своими детьми не занимался".Я так удивилась! Мне-то, наоборот, казалось, что всеми занимаются, а нам очень мало времени уделяют, а она говорит: "Это был единственный папа, который посещал родительские собрания". И это действительно правда: все школьные дела лежали на папе. "Я помню эти потрясающие дни рождения, которые вам папа организовывал", – и только тогда я вспомнила, что папа этим занимался...– Да, но я вообще не помню, какие у меня дни рождения были! Затем она еще одну историю напомнила: однажды все девятые и десятые классы, то есть четыре старших класса нашей средней школы, послали зачем-то летом в колхоз. Это был чудовищный колхоз, миллионер по задолженности, мы жили в каких-то свинарниках, в нечеловеческих условиях. То, чем кормили, есть было невозможно, это не шло ни в какое сравнение даже с едой в пионерлагере. Ко всему прочему этот колхоз находился далеко от Москвы, но не в Подмосковье, а в нескольких часах езды на машине, и папа обзвонил всех родителей, собрал посылки для всех детей и привез нам. При том, что он никогда ни в каких родительских комитетах не состоял...– Да, но вот когда уже SOS, на первый план выходил именно он. Весь этот разговор происходил, когда папа был еще жив, и я, если честно, только тогда вдруг поняла, какую огромную роль он в моей жизни играл, и всегда, когда было нужно, появлялся...– Да. Какое-то переосмысление всего, что для меня делал мой папа, началось именно вот с того случайного разговора с одноклассницей в 1969 году.Путин очень хотел, чтобы папу звания членкора лишили, но Российская академия наук на это не пошла в 1977 году А еще вспоминается, как папа любил брать нас с сестрой на прогулки и рассказывать разные истории. Даже не истории, а притчи, и я до сих пор многие из них помню. Например, однажды мы пошли гулять вдоль речки на даче, и он рассказывал об Иисусе Христе – всю его историю, как настоящую.– Мне, наверное, где-то семь, а Кате, соответственно, лет пять, во всяком случае про христианство я тогда еще ничего не знала. Причем папа не сказал, что это религия, что теперь в Христа верят, просто рассказал, как он родился, какие чудеса творил и как все это печально закончилось... До сих пор помню, как я тогда плакала, долго потом эта грустная история из головы не выходила. Я считаю, что это потрясающе: так рассказать библейскую историю, что ты просто плачешь. 1978 год, Борис Березовский с дочерьми Катей и Лизой (справа). Фото из личного архива Елизаветы Березовской A если папа видел какой-нибудь интересный хороший фильм, то потом он его нам с сестрой пересказывал. Приходил по вечерам к нам в комнату, когда мы уже в кроватях лежали, и несколько вечеров подряд очень подробно картину пересказывал.Например, после поездки в США он нам пересказал "Однажды в Америке", причем в таких подробностях, что когда много лет спустя я эту ленту увидела, это было абсолютно...– ...то, что я себе представляла! Часто бывает, что сначала ты книжку читаешь, а потом фильм по ней видишь, и тебя либо картина, либо книга разочаровывает, ты все по-другому себе представлял, а тут на экране все было абсолютно точно, как папа рассказывал.– (Улыбается). Ну это, безусловно, ему очень близко...– ...и я на самом деле очень эту картину люблю...– Шикарное и совершенно вне времени.– Ну да, если у них это про 30-е годы Америки...– Еще когда папа из-за границы приезжал, он очень подробно рассказывал и показывал нам, что там происходит. Помню, например, как он однажды привез из поездки в ФРГ меню, похожее на старинный свиток, из какого-то немецкого ресторана и подробно описывал старинный полуподвал, какую музыку там играли, какое пили вино, то есть даже какие-то такие мелочи… 1988 год. Лиза (слева) с мамой, папой и младшей сестрой. Фото из личного архива Елизаветы Березовской Вообще, в течение жизни он очень любил короткие интересные истории рассказывать. Про Сахарова, например, как его из Академии наук исключить пытались...– Ты знаешь об этом, да?– А почему отказались тоже знаешь? В общем, если коротко, когда вопрос об исключении встал, один из академиков сказал: "В принципе, мы можем, конечно, Сахарова исключить, и истории такие случаи известны..."– Ну да, Эйнштейна же из немецкой академии наук исключили. После этого вопрос был снят. Мне это папа еще в школе рассказывал и, разумеется, не знал, что следующий такой прецедент произойдет с ним через много лет. Папа был членкором, а академики и членкоры – это пожизненные звания. И вот следующим после Сахарова был как раз папа – лет через 20, получается. Путин очень хотел, чтобы папу звания членкора лишили, но Российская академия наук на это не пошла в 1977 году, что тоже, я считаю, поступок.Родители считали, что есть вещи поважнее телевизора. Поэтому у нас с сестрой совершенно отсутствует привычкa к телевизору – Нам, в принципе, наверное, повезло, потому что с самого начала, когда родители поженились, у них была своя квартира. Потом, когда я появилась, они съехались с дедушкой и бабушкой – папиными родителями, затем сестра родилась, и мы, шесть человек, жили в четырехкомнатной квартире на Ленинском проспекте, в прекрасном зеленом районе, недалеко от бабушкиной и папиной работы...– Ну я бы не сказала, что это богатство...– У нас просто хорошие, нормальные условия были. Я училась в английской спецшколе и, поскольку это район Академии наук, там было много детей, у которых папы или дедушки академики, и я чем-то средним себя ощущала: у кого-то было меньше достатка, но у многих гораздо больше, чем у нас.– Если папа что-то доставал или за границей покупал, сразу же это все дарил...– Не мог ждать и, например, на дни рождения и Новый год мы не так много подарков получали, больше, когда он из поездок возвращался. Все подарки кучей сваливались на нас с Катей. Кроме одежды, он обычно привозил какое-то невероятное количество книг. Я, например, помню, как мы однажды вернулись с мамой с дачи, папа из Болгарии должен был приехать, я захожу в комнату и вижу, что вся моя кровать книжками усыпана. Вся! Множество книг и одно платье (улыбается).– С платьями не всегда, конечно, так было, но и вот так, жестко, бывало. Правда, я очень любила читать, поэтому не расстраивалась. С книгами вообще отдельная история. Папа никогда, даже будучи уже состоятельным человеком, ничего не коллекционировал. Но всю жизнь обожал читать, покупать и дарить книги. И очень многие знали об этом папином увлечении.Например, однажды, еще в советские времена, папин друг Леня Богуславский случайно оказался в Будапеште в то же самое время, что и папа. Совершенно не зная, где папа остановился, просто пошел его искать в самый крупный книжный магазин и действительно там его нашел. Разумеется, у нас в доме была хорошая библиотека с массой запрещенной литературы и, конечно же, все произведения папиного любимого писателя Набокова. 30 июня 1991 года, Прага. Елизавета и Екатерина Березовские с Леонидом Богуславским. Фото из личного архива Елизаветы Березовской – Не было, но по другой причине. Вначале, когда мы жили с бабушкой и дедушкой, он был, но когда мне было шесть лет, они купили кооперативную квартиру недалеко от нас и забрали его с собой. После этого родители считали, что есть вещи поважнее телевизора. Ну то есть, когда деньги появлялись, они принимали решение, что лучше, к примеру, купить новую, хорошую мебель, а телевизор подождет. И мне, наверное, лет 14 было, когда какой-то маленький телевизор мы наконец купили, поэтому у нас совершенно отсутствует привычкa к телевизору – и у меня, и у моей сестры.По поводу покушений не помню, чтобы папа унывал. У него были ожоги лица, руки были обожжены, во время взрыва осколок стекла попал в глаз, но папа пребывал в прекраснейшем настроении! – Ну, во-первых, когда у нас телевизора не было, еще советская власть была...– ...и тогда, мне кажется, особо и смотреть было нечего, а по поводу ОРТ я с ним разговаривала. Я, конечно же, его не смотрела. Правда, я никакое телевидение не смотрю...– Есть, но к антенне он не подключен (смеется). Я последний раз по телевизору открытие Олимпиады в Лондоне смотрела, и только потому, что ко мне английские друзья приходили, и вот для этих гостей какой-то специалист специально антенну налаживал.– У меня был вопрос: почему так мало использует телевидение в просветительских целях? Папа ответил, что сначала необходимо было завладеть аудиторией, и когда уже все наладится... Ноябрь 1998 года, Москва. Медиамагнат и миллиардер, исполнительный секретарь СНГ Борис Березовский. Фото: Sergey Chirikov / EPA – ...да. Кстати, когда телевизор у нас наконец появился и видеомагнитофон в придачу, папа привез из США кучу видеокассет, на которые записал американские телепрограммы. Там было много часов MTV, целые сезоны различных передач. Он просто хотел, чтобы мы сели и посмотрели, как выглядит телевидение, что смотрят люди...– ...да. Что-то было интересным, что-то нет, но он хотел показать разное и как можно больше, чтобы сложилось общее впечатление.– Во-первых, он был невероятно позитивный всегда.– Вообще никогда! Были моменты, когда просто молчалив бывал, если кто-то близкий умирал, например...– ...вот по поводу покушений даже не помню, чтобы он унывал. Например, когда было первое...– ...да, мы с сестрой в тот момент были в Англии и папу где-то месяц тогда не видели, с ним было невозможно выйти на связь. Мобильных телефонов тогда еще не было, и он старался, чтобы никто не знал, где он находится, и только где-то месяц спустя его помощник сказал, куда мы можем прилететь.Летели какими-то мудреными путями и попали в итоге в Италию. Нас встретили в маленьком аэропорту и отвезли на набережную в какой-то деревушке, где в кафе за столиком нас ждал папа, и выглядел он как настоящий Кот Базилио. Поскольку у него были ожоги лица и ему нельзя было бриться, у него была щетина, а поскольку руки тоже были обожжены, на нем были белые медицинские тряпичные перчатки с обрезанными кончиками. Образ гармонично дополняли маленькие круглые солнцезащитные очки, которые он вынужден был тогда после операции постоянно носить: во время взрыва осколок стекла попал в глаз, но папа пребывал в прекраснейшем настроении!– Вполне вероятно, в день покушения все по-другому было, но мы-то его тогда не видели...– Еще в 94-м с этой ис­то­ри­ей, ко­то­рая на­зы­ва­ет­ся страх, я на­в­сег­да рас­стал­ся. На­пом­ню: тогда, 7 ию­ня, на ме­ня по­ку­ше­ние бы­ло со­вер­ше­но, в ре­зуль­та­те которо­го си­дев­­шему в 15 сан­тиметрах от ме­ня во­ди­телю го­­ло­ву ото­р­ва­ло...– Ну, нет, я это­го не ви­дел, по­то­му что был просто в шоке... Все про­и­зош­ло мгновен­но: ря­дом ав­то­мо­биль с уп­рав­ля­е­мой про­ти­во­тан­ко­вой ку­му­ля­тив­ной грана­той взор­вал­ся, теп­ло­вой удар последовал, тем­пе­ра­ту­ра резко по­вы­си­лась, и я на­чал го­реть. Со­об­ра­жал, между про­чим, не­­с­мот­ря на шок, стремительно. "Останусь в ма­ши­не, – по­ду­мал, – сго­рю на­вер­ня­ка, вый­ду – нач­нут стре­лять", но все-та­ки мой во­ди­тель сам погиб, а ме­ня спас, по­то­му что за­был в оче­ред­ной раз дверь на за­мок зак­рыть – я ее прос­то от­крыл и вы­шел.Когда сестре было лет пять, папа у нее спросил, кого она любит больше всего на свете, и моя сестра, не задумываясь, сказала: "Дедушку Ленина!" Папа не разговаривал с ней неделю – ...а еще очень харизматичным: им абсолютно все увлекались, очаровывались – всегда и везде. В гостинице, в ресторане, где угодно он мог расположить к себе незнакомых людей, сразу какую-то солнечную, яркую атмосферу создавал. Ну и потом, с ним всегда было интересно разговаривать на совершенно разные темы.– Не знаю... По-разному... Многие говорили, что только я и бабушка могли сказать ему все, что думают, и он выслушивал... Конечно же, он был достаточно строгим, и если какие-то нехорошие поступки я совершала, очень его боялась (улыбается).– Во-первых, очень сильно. Если что-то плохо я делала, он на это реагировал, причем следующим образом: каким-то ужасно холодным становился, мог долго со мной не разговаривать, это было страшно.– Нет, но в доме сразу очень неприятная, холодная атмосфера...– ...да, причем из-за каких-то вещей он мог долго не разговаривать.– Неделю, например, и иногда это были действительно нехорошие поступки, а иногда – достаточно смешные. Помню, когда сестре было лет пять, папа у нее спросил, кого она любит больше всего на свете, и моя сестра, не задумываясь, сказала: "Дедушку Ленина!" Папа все-таки наводящий вопрос задал: "Ну а меня, маму?", – на что Катя ответила: "А вас после дедушки Ленина".Папа не разговаривал с ней неделю, с сестрой пятилетней: она рыдала, мама тоже, но он был совершенно непреклонен. Обычно нас все-таки не за такие вещи наказывали, и я до сих пор не знаю, насколько он был прав или не прав тогда с Катей, но, видимо, таким образом хотел эту дурь раз и навсегда из головы вышибить...– Конечно, и, мне кажется, многие понимали. У него была своя, очень четкая, позиция, как ко всему этому относиться.Когда мне было 17 лет, родители, не вытерпев моего поведения, выгнали меня из дома, поэтому свидетелем их развода я не была – Около 20 лет.– Ну, какие-то детали я знаю, но выносить их на публику, наверное, не нужно, тем более что это не на моих глазах происходило. Когда мне было 17 лет, родители, не вытерпев моего поведения, выгнали меня из дома, поэтому свидетелем их развода я не была. Мне было понятно, что они очень разные люди, с разными интересами...– Не поэтому, просто они очень разные. При этом у них всегда были и на всю жизнь остались очень вежливые...– ...да. Середина 1990-х. Борис Березовский с первой женой Ниной Коротковой. Фото из личного архива Елизаветы Березовской – Очень спокойный: разошлись и дружить продолжили. И часто такие праздники, как день рождения или Новый год, справляли вместе.– Я никогда так не думала. Слышала от кого-то, но сама этого не знала, а несколько лет назад папа сказал, что моя сестра Катя, которая на два года младше меня, по менталитету ему ближе всех. По тому, как они думают, они и вправду похожи. Сейчас я за сестрой наблюдаю, вижу, какая она рассудительная, правильная, прислушиваюсь к ее советам.– Ну, еще до политики он занялся бизнесом, и в тот момент это было достаточно логично. Перестройка, открывались новые возможности, люди...– ...нет, прежде всего вещи, которые раньше были невозможны. Папа в какой-то момент начал говорить, что бизнес у него лучше, чем наука, получается (хотя в науке у него все было прекрасно) и что если бы он сразу жил при какой-то другой системе, не занимался бы наукой. Ну а затем весь бизнес ему в какой-то момент надоел и стала интересна политика, то есть это, безусловно, не из корыстных целей было, а именно для того, чтобы с идеями работать, с людьми, что-то в своей стране менять. Это его намного больше увлекло, и потом бизнес его вообще перестал интересовать, совсем.Папа сказал: "Смотрел распечатки из банка, в этом месяце больше всех в семье потратила ты". Я за месяц $100 тысяч израсходовала – Нет, приоритеты уж точно прежними остались. Конечно же, я была в курсе, что являюсь дочерью очень богатого человека, но как-то старалась своей жизнью жить, чтобы и положительные, и отрицательные вещи не очень на мне отражались. Жилье я много лет снимала, дорогих вещей у меня не особо много было. В какой-то момент папа наконец купил мне квартиру, одну из лучших в то время в Москве...– То ли 300, то ли 200, в первом в Москве кондоминиуме, с соседями типа Потанинa. Но где-то через полгода эта квартира сгорела, и долгое время опять у меня своего жилья не было. Вместе с тем у меня была кредитная карточка вообще без ограничений, охранник и водитель, что, признаюсь, было очень удобно.– Наверное, не знаю... У меня по поводу этой карточки только один разговор с папой был. Однажды он сказал: "Я смотрел распечатки из банка, в этом месяце больше всех в семье потратила ты". А я тогда за месяц $100 тысяч израсходовала.– Некоторые покупки действительно глупые были. Например, в Нью-Йорке, в одном из самых дорогих магазинов, не могла выбрать между двух шуб, поэтому обе купила, хотя вообще не особо-то шубы и ношу. 23 января 2012 года. Екатерина, Борис Абрамович и Елизавета. Фото из личного архива Елизаветы Березовской – Вообще-то, к день­гам и к проб­ле­ме "день­ги – де­ти" я пе­ре­жил раз­ные ста­дии отно­ше­ния.– Чрез­вы­чай­но, и я все боль­ше и боль­ше прихо­жу к вы­во­ду, что ве­ли­кие американ­ские биз­нес­ме­ны...– ...ко­то­рые сей­час про­во­дят кам­па­нию за от­ме­ну на­с­лед­ства как ин­сти­ту­та и фунда­мен­таль­но ог­­ра­ни­чи­ва­ют сво­их де­тей, аб­со­лют­но пра­вы. Де­ло в том, что челове­чес­тво дос­тиг­ло та­ко­го уров­ня (по край­ней ме­ре, за­пад­ная ци­ви­ли­за­ция), что все на­сущ­ные проб­ле­мы (я имею в ви­ду хлеб, кры­шу над го­ло­вой и одеж­ду) минималь­ны­ми уси­ли­я­ми разрешимы, по­э­то­му мне этот под­ход пред­став­ля­ет­ся пра­виль­ным. Это не зна­чит, что так по­ступаю и я, – прос­то все бо­лее скло­ня­юсь к тому, что ребенку на­до дать об­ра­зо­ва­ние и пус­тить его в сво­бод­ное пла­ва­ние, пото­му что на­у­чить, как жить, невозможно – ну нереально! Сквозь сте­ны про­хо­дить нуж­но са­мому на­у­чить­ся – нич­то соб­ствен­но­го опы­та тут не за­ме­нит.Папа и меня так воспитал, и сам имел такую установку: его вообще ничье мнение о себе, кроме собственного, не интересовало – Честно? Нет, не запомнила. Выступлений по телевизору никогда не видела, и этот конкретный момент не помню, потому что для меня его переход из бизнеса в политику был очень органичным, и я даже не могу вспомнить год, когда все это произошло. Например, приобретение ОРТ – что это, бизнес или политика?– Поэтому и ответить на твой вопрос я не могу.– Иногда, но обязательно в какой-то такой очень естественной манере, то есть если я, например, к нему заезжала и ему было что интересное рассказать, но это обязательно должно было быть именно как история интересно, а не просто кто-то кому-то что-то сказал...– Понимала и про эту конкретную ситуацию знала. Папа приложил огромные усилия, чтобы прекратить междоусобные распри, убедить непримиримых оппонентов: удастся что-то сделать, только если все объединятся.ВИДЕО Борис Березовский и Борис Ельцин. Видео: Umid Matnazarov / YouTube – ...Глав­ным твор­цом по­бе­ды в 1996-м был сам Ель­цин. Да, бе­зус­лов­но, лю­ди, ко­то­рых он отбирал, на ко­то­рых и сде­­лал став­ку, ему по­мог­ли... Обыч­но ведь как го­во­рят: "Ко­ро­ля иг­ра­ет свита", – но при этом по­че­му-то за­бы­ва­ют, что сви­ту выби­ра­ет ко­роль, это от его во­ли за­ви­сит, какая она...Ель­цин соб­рал ко­ман­ду, где бы­ло мно­го та­лан­тли­вых лю­дей, и вмес­те с ни­ми на де­мок­ра­ти­чес­ких – я это подчер­ки­ваю! – вы­бо­рах по­бе­дил Зю­га­но­ва. Да, с массой ого­во­рок от­но­си­тель­но то­го, нас­коль­ко де­мок­ра­ти­чес­кие они бы­ли, но самое глав­ное, про­тив че­го не мо­жет воз­ра­зить ник­то: не тан­ки ре­ша­ли воп­рос о том, кто станет пре­зи­ден­том, не про­ку­рор­ские зап­ро­сы и не по­ли­ти­чес­кие убий­ства – все-та­ки это бы­ла борь­ба двух про­ти­во­по­лож­ных идей, ко­то­рую об­щес­тво обсуж­да­ло аб­со­лют­но от­кры­то.– Я слышала, что многие его таким вот демоном представляли, но мне казалось, папа сам хотел, чтобы некоторые его в таком образе видели, во всяком случае никогда против этого сильно не возражал. Мне как-то ни жалко не было, ни обидно. На самом деле он и меня так воспитал, и сам имел такую установку: его вообще ничье мнение о себе, кроме собственного, не интересовало.– Да, но если у тебя такая установка, ты должен сам очень критично к себе относиться, а с другой стороны, тебя никто не может обидеть, особенно тот, кого ты не уважаешь, а если уважаешь – прислушиваешься...–– Нет, никогда не плел я интриги, а (хотя на это имеется масса возражений со стороны моих недоброжелателей или врагов) занимался большой политикой. Именно эта последовательная позиция на протяжении без малого 15 лет вызывала с их стороны раздражение и даже бешенство, тем более что в стра Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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