|Пугачева решила снять парик перед камерами (видео)
|29.06.2018 11:13
|
Певица Алла Борисовна Пугачева известна не только своими яркими хитами, но и умением держаться всегда с гордо поднятой головой.
Певица всегда охотно идет на контакт с журналистами и готова отвечать на любые каверзные вопросы прессы, пишет со ссылкой на .
Она и сегодня привлекает внимание миллионов фанатов к своей персоне.
Наблюдая за ее поведением можно сделать вывод, что главный секрет женщины заключается в ее сарказме и самоиронии.
Она также активно ведет социальные сети и старается радовать своих фанатов яркими снимками с разных событий.
Представители СМИ также любят общаться с Примадонной и удивлять ее необычными вопросами.
Мы предлагаем вам посмотреть, как проходил процесс ее общения с журналистами в представленном ниже ролике:
Поделитесь статьей с друзьями