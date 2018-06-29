Певица Алла Борисовна Пугачева известна не только своими яркими хитами, но и умением держаться всегда с гордо поднятой головой.

Певица всегда охотно идет на контакт с журналистами и готова отвечать на любые каверзные вопросы прессы, пишет со ссылкой на .

Она и сегодня привлекает внимание миллионов фанатов к своей персоне.

Наблюдая за ее поведением можно сделать вывод, что главный секрет женщины заключается в ее сарказме и самоиронии.

Она также активно ведет социальные сети и старается радовать своих фанатов яркими снимками с разных событий.

Представители СМИ также любят общаться с Примадонной и удивлять ее необычными вопросами.

Мы предлагаем вам посмотреть, как проходил процесс ее общения с журналистами в представленном ниже ролике:















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