Лидеры стран-членов Европейского союза во время саммита договорились об ограничении количества мигрантов, которые прибывают в страны Европы, пишет Интерфакс-Украина .

По полученным данным, во время обсуждения проблемы было решено создать специальные центры по приему беженцев, с помощью которых можно будет контролировать поток мигрантов в Европу. Вместе с этим будет действовать более жесткий приграничный контроль. В ЕС решили нарастить финансирование Турции, Марокко и государств Северной Африки, чтобы сократить число тех, кто стремится в европейские страны.

По мнению президента Франции Эммануэля Макрона, в таком случае сотрудничество в рамках ЕС превалирует над национальными интересами.

"После девяти часов дискуссий был найден путь к достижению соглашения. Это победа европейского сотрудничества", - заявил французский президент.

В свою очередь канцлер Германии Ангела Меркель выразила мнение, что Европе "предстоит еще проделать большую работу, чтобы перекинуть мостик через различия во мнениях".

Как сообщал svodka.net ранее, во вторник, 26 июня, главный суд Соединенных Штатов Америки окончательно признал действительность указа администрации президента Дональда Трампа о запрете на въезд беженцев преимущественно из мусульманских стран на территорию США.

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