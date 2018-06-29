Еврокомиссия намерена подать в суд ЕС иск о Польше из-за принятого польским парламентом закона о реформе Верховного суда. Об этом сообщил в четверг со ссылкой на источники агентство Reuters, информирует .

“Еврокомиссия приняла решение подать в суд”, — сказал один из источников.

В конце прошлого года парламент Польши принял законы о реформе Национального судебного совета и Верховного суда. Теперь 15 членов совета, который назначает всех судей, будут избираться Сеймом, а не судебной средой, как это делалось раньше. Каждая часть сможет предложить девять кандидатов. Верховный суд получил право по представлению местных судов пересматривать дела, решения по которым были уже вынесены в течение последних 20 лет.

20 декабря 2017 года Еврокомиссия впервые в истории Евросоюза запустила санкционные процедуру в отношении Польши за нарушение фундаментального принципа независимости судебной системы, что может привести к лишению республики права голоса в Совете ЕС. В июле одобрение в парламенте Польши судебной реформы спровоцировало акции протеста, в которых приняли участие более 100 тыс. человек. Манифестанты заявили, что правящая партия “Закон и справедливость” пытается взять под свой контроль не только главный суд, но и всю судебную систему страны.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира