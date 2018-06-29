|
Российские силовики выпустили водителя жены Джемилева из управления ФСБ РФ в Симферополе
|
29.06.2018 11:16
|
Вчера после обыска и задержания российские силовики до самого
вечера с мешком на голове удерживали водителя жены Мустафы
Джемилева Ахтема Мустафаева в управлении ФСБ РФ в Симферополе,
сообщил глава ЦИК Курултая крымскотатарского народа Заир Смедляев.
Обыск в доме Мустафаева прошел 28 июня Фото: Крымская солидарность
/ Facebook "С мешком на голове до самого вечера Ахтема
держали – он даже не в курсе, где он находился все это время.
Вначале ФСБ заявляли, что он был у них, потом, что у них нет. Пошли
какие-то непонятные игры. И в конце концов вечером все-таки
выпустили в Симферополе", – сообщил он.Смедляев считает, что
таким образом российские силовики отвлекали внимание
крымскотатарской общественности от двойного убийства в селе
Давыдовка под Симферополем."Как правило, когда такие серьезные
трагедии происходят, если там страх чего-то, то силовики используют
другого рода отвлекающие маневры, как не единожды было, –
чтобы люди не собрались максимально на похоронах. В Бахчисарае и
родственники, и знакомые, и соседи следили за ситуацией с
Мустафаевым", – подчеркнул он.29 июня российские силовики
обыскали дом Мустафаева и увезли его в управления ФСБ РФ в
Симферополе. Россия аннексировала Крым и Севастополь после
силовой блокады украинских воинских частей и незаконного
референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не
признается Украиной и большинством стран мира.После аннексии Крыма,
по данным правозащитников международной организации Human Rights
Watch, ситуация с правами человека на полуострове значительно
ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с
экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто
критиковать действия России на полуострове, в особенности –
крымских татар.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира