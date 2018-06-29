Вчера после обыска и задержания российские силовики до самого вечера с мешком на голове удерживали водителя жены Мустафы Джемилева Ахтема Мустафаева в управлении ФСБ РФ в Симферополе, сообщил глава ЦИК Курултая крымскотатарского народа Заир Смедляев. Обыск в доме Мустафаева прошел 28 июня Фото: Крымская солидарность / Facebook "С мешком на голове до самого вечера Ахтема держали – он даже не в курсе, где он находился все это время. Вначале ФСБ заявляли, что он был у них, потом, что у них нет. Пошли какие-то непонятные игры. И в конце концов вечером все-таки выпустили в Симферополе", – сообщил он.Смедляев считает, что таким образом российские силовики отвлекали внимание крымскотатарской общественности от двойного убийства в селе Давыдовка под Симферополем."Как правило, когда такие серьезные трагедии происходят, если там страх чего-то, то силовики используют другого рода отвлекающие маневры, как не единожды было, – чтобы люди не собрались максимально на похоронах. В Бахчисарае и родственники, и знакомые, и соседи следили за ситуацией с Мустафаевым", – подчеркнул он.29 июня российские силовики обыскали дом Мустафаева и увезли его в управления ФСБ РФ в Симферополе. Россия аннексировала Крым и Севастополь после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.После аннексии Крыма, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности – крымских татар. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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