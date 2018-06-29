Сорі. Я знову про «це».

Ви чули ? Або ?

(Якщо не впізнали нічого — вам навіть гуглити вже не треба… Йдіть лісом. Може ви і українською не розумієте?)

Уявіть! Всі ці мелодії написав (не повирите) — гей! Гамасексуаліст па-вашему.

І мелодії цього гея одні з найвідоміших в світі! Його слухають. Ставлять його опери і балети! Водять туди дітей!! Прапагандують!!! Рингтонами ставлять!!!

Нєпарядак!!!!!!!

А може чули ви ?

Ви точно дебіл, якщо читаєте це, а не чули цієї пісні.

Отже.

Оці обидва — Петро Чайковський і Фреді Мерк’юрі — геї.

Оті самі — «Вони хворі. Їх треба лікувати! Збоченці!! Содомити!!!»

І, уявіть! В них не було дітей!!!

АААААААААААААА!!!!!!!!!

Як так можна — не мати дітей???????????? ЖАХ!!!

Це ж як можна не мати дітей? Це ж проти природи! Проти еволюції!! Навіть абізяни розмножуються!!! Проти абізян, від яких ми всі пішли!!!!

Дарвін шо гаваріл? Інстинкт самасахранєнія!!!!!!!!!!

А, секунду. Шо там? Ми ж проти еволюції, але за абізян, які розмножуються! Ми за размнаженіє! Ми за!!!

Заплутались?

А може це ви тупі? Бо не можете написати краще за Оскара Уальда? І єдине на що здатні — народжувати дітей? Га?

(А хто такий Оскар Уальд?????)

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Чому ви вирішили що ці двоє гірші за вас? (а ще ж і Уальд? Шо за підарас???)

Чому ви вирішили, шо їм треба було лікуватись?

Чому ви вирішили, що таких як вони можна чмирити?

Або бити?

Або ненавидіти?

Повчати?

Вирішувати за Бога що Він десь помилився?

Ви ж, поборники моралі, посилаєтесь на Біблію і йдете з дітьми на «Лускунчика», «Євгенія Онегіна» чи Перший концерт Чайковського?

Так прокляніть врешті решт цей балет і всю цю музику. Врешті решт! Будьте послідовними!

Якщо Чайковський був хворим збоченцем — шо ж ви на нього так ходите? Чому по всьому світу його балети і опери ставлять? Де пікети проти Чайковського? Ау?

Чому 12 вересня 2008 року в Харкові був найчисельніший концерт гурту Queen? (В день мого весілля, до речі:) Так, Квіни приїздили до мене:)) Не заздріть))))

Коли там лунали пісні «бальнова, извращєнца і садаміта Фредді» — де були ви, поборники християнської моралі?

Може і правда ви, поборники, не здатні ні на що? Може вам до «збоченців» ще далеко? Подивіться в дзеркало. Ви ж не Чайковський, і не Фредді, і не Цвєтаєва, і не Да Вінчі…

Ви, зі своєю гомофобією — ніхто. Порівняно з ними — ніхто. От повне ніхто. Вас в історії навіть не залишиться.

А вони вже в історії.

І мені вас, з вашими подвійними стандартами — шкода.

Сірих упоротих ідіотів, які не можуть написати ані ноти достойної шкарпетки «хворого гомосексуаліста» Чайковського — шкода!

P.S.

Для отдельно тупих, хто дочитав до кінця.

Я не гей.

В мене є армия і донька.

І не треба мене вчити жити.

Я за гей-прайди.

І так — я допомагаю армії вже п’ятий рік.

І так — я був в Пєсках, Дебальцевому, Щасті і де ще тільки не був за часи україно-російської війни.

Днями знову їду в АТО (сорі, в ОСС, ніяк не звикну…)

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