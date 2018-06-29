Апелляционный суд округа Свеа (Швеция) оставил в силе свое решение о приостановлении исполнения решения Стокгольмского арбитража от 28 февраля 2018 года по спору между "Газпромом" и НАК " Украины" в рамках контракта на транзит газа через территорию Украины. Об этом говорится в пресс-релизе российского монополиста, передает со ссылкой на "".

" Украины" пытался обжаловать этот судебный приказ, но суд признал его доводы несостоятельными", - пишет "".

"Это обстоятельство усиливает позицию "Газпрома" при обжаловании попыток "Нафтогаза Украины" принудительно исполнить упомянутое арбитражное решение в различных странах", - подчеркивает концерн.

Также отмечается, что "" продолжит защищать свои права в соответствии с применимым законодательством.

В "Нафтогазе" в свою очередь заявили, что проверяют эту информацию.

Напомним, 18 июня НАК " Украины" обратился в Апелляционный суд Швеции, который 13 июня издал приказ о приостановке процедуры исполнения решения Стокгольмского арбитража по ходатайству ПАО "".

Ранее сообщалось, что ходатайство "Газпрома" о приостановлении взыскания средств в пользу "Нафтогаза" было удовлетворено апелляционным судом округа Свеа (Швеция). Помимо снижения вероятности новых арестов, это решение позволяет обращаться в суды Швейцарии и Нидерландов с целью снять уже наложенные на местные активы "Газпрома" аресты.

Напоминаем, 28 февраля Стокгольмский арбитраж, рассматривая иск "Нафтогаза" к "Газпрому", постановил взыскать с российской компании компенсации в пользу Украины на сумму 4,63 млрд долл. за недопоставку согласованных транзитных объемов газа.

Кроме того, "" получил обязательство выплатить в пользу "Нафтогаза" 2,56 млрд долл.

"" в ответ на решение заявил, что начинает расторжение газовых контрактов с Украиной. После этого Украина конфисковала все находящиеся в пределах страны активы российской компании.

В начале мая "" сообщил о наложении ареста на активы "Газпрома" в Нидерландах в рамках взыскания 2,6 млрд долл. по решению арбитража. "" ответил жалобой в швейцарский суд, требуя приостановить исполнение решения арбитража.

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