Авторитетный американский журнал Rolling Stone опубликовал топ-100 лучших песен XXI века, назваз самых успешных исполнителей.

Известно, что первую тройку замыкает песня Seven Nation Army группы The White Stripes. На второй позиции - Paper Planes певицы M.I.A. Возглавляет список песен века Crazy in Love певицы Бейонсе с ее альбома Dangerously in Love (2003).

Финальную 100-ю строчку заняла песня Gasolina пуэрто-риканца Дэдди Янки.

Как сообщал svodka.net ранее, недавно Бейонсе и Джей Зи записали первый общий альбом и представили клип на песню "Apeshit".

Стоит отметить, что клип американские знаменитости сняли во француском Лувре.

На видео музыканты позируют на фоне легендарных шедевров искуства, в том числе "Моны Лизы" Леонардо да Винчи.

