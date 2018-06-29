|Названы самые популярные песни столетия
|29.06.2018 11:22
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Авторитетный американский журнал Rolling Stone опубликовал топ-100 лучших песен XXI века, назваз самых успешных исполнителей.
Известно, что первую тройку замыкает песня Seven Nation Army группы The White Stripes. На второй позиции - Paper Planes певицы M.I.A. Возглавляет список песен века Crazy in Love певицы Бейонсе с ее альбома Dangerously in Love (2003).
Финальную 100-ю строчку заняла песня Gasolina пуэрто-риканца Дэдди Янки.
Как сообщал svodka.net ранее, недавно Бейонсе и Джей Зи записали первый общий альбом и представили клип на песню "Apeshit".
Стоит отметить, что клип американские знаменитости сняли во француском Лувре.
На видео музыканты позируют на фоне легендарных шедевров искуства, в том числе "Моны Лизы" Леонардо да Винчи.
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