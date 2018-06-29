Украинский политзаключенный в России Александр Кольченко написал заявление о встрече с украинским омбудсменом Людмилой Денисовой и украинским консулом в Екатеринбурге Георгием Закраевским. Об этом сообщается в письме, которое со слов Кольченко записали адвокаты Уральской правозащитной группы во время посещения заключенного. Письмо опубликовала в своем Facebook член Общественной наблюдательной комиссии в Челябинской области Татьяна Щур, передает

"Во время встречи с адвокатом мной написаны заявления на имя начальника НК-6 Тордова Д.М. о встрече с консулом Украины в. Екатеринбурге Закраевский Г. и уполномоченного по правам человека Украины Денисовой Л., которые будут переданы мной через администрацию начальнику колонии", - написал Кольченко в письме.

Также Кольченко рассказал о состоянии своего здоровья. По его словам, сейчас он чувствует себя нормально.

"Мой сегодняшний вес 63 кг. Чувствую себя нормально", - отметил Кольченко.

Напомним, в пресс-службе ГУ Федеральной службы исполнения наказаний в РФ заявляли, что состояние здоровья осужденного Александра Кольченко удовлетворительное, в стационарном лечении он не нуждается.

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