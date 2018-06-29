Ставропольский фермер Роман Пономарев построил из камыша копию
Крымского моста и прикрепил к ней табличку "Крым наш". Этот
материал можно прочитать и на украинском языке Над изготовлением
"моста" работали пять дней Фото: news.allcrimea.net "Саму
конструкцию соорудили за три с половиной дня, а затем обшивали
камышом. Копия моста может простоять и год, и два, если по ней
ходить и ездить не будут", – заявил фермер.К мосту из камыша
прикрепили табличку "Крым наш".После незаконного референдума
16 марта 2014 года Россия аннексировала Крым и
Севастополь. Присоединение полуострова к РФ не признается
Украиной и большинством стран мира. В данный момент между
материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной
режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.Мост через
Керченский пролив, соединяющий Крым и Краснодарский край
России, открыли в мае 2018 года.Председатель совета директоров
компании "Стройгазмонтаж", которая была генподрядчиком
строительства моста, Аркадий Ротенберг заявил, что Крымский
мост может простоять без ремонта 100 лет.
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