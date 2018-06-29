Сегодня на территории Украины, кроме восточных областей и Приазовья, ожидаются грозы. Об этом сообщили в пресс-центре Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, передает .

"29 июня в Украине, кроме восточных областей и Приазовья, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, в западных и центральных областях кое-где сильные дожди, в Карпатах и ​​Прикарпатье кое-где очень сильный дождь", – говорится в сообщении.

В Киевской области сегодня ожидают грозы, днем ​​местами град и шквалы 15-20 м/с.

Кроме того, в Укргидрометцентре предупредили о пожарной опасности на территории страны.

"29 июня-2 июля в большинстве районов Херсонской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Кировоградской, 29 июня и Николаевской областей преимущественно чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", – говорится в сообщении.

Напомним, сегодня, 29 июня, в Киеве ожидаются кратковременные дожди, грозы, кое-где град и шквалы 15-20 м/с.

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