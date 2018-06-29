На грядущем саммите с Владимиром Путиным Дональд Трамп может
попытаться заключить с Москвой сделку по Сирии, передаёт CNN. По
данным источников канала, американский руководитель готов передать
Башару Асаду полный контроль над юго-западным районом Сирии, а
также обсудить сдачу и эвакуацию из этого региона проамериканских
сил в обмен на гарантии России не допускать туда Иран.
Cуть предложенного Трампом соглашения, по данным телеканала,
будет состоять в том, чтобы США как можно скорее вывели свои войска
из зоны конфликта.
Для этого необходимо, чтобы на на юго-западе Сирии появились так
называемые "зоны отчуждения".
Это позволит США как можно скорее вывести войска, а также
"заставить" Иран покинуть Сирию.
В обмен от России будут требоваться гарантии того, что
"сирийский режим" перестанет убивать повстанцев, которых
поддерживают в США, а также Москва сможет помочь президенту Сирии
Башару Асаду вернуть земли вдоль границы с Иорданией (Эту идею, по
информации CNN, американский руководитель обсуждал во время
недавней встречи с королем Иордании Абдуллой II в Белом доме).
"Да, разумеется, время, выбранное для проведения переговоров,
вызывает удивление союзников США: «Зачем вы рвётесь на встречу с
Путиным, откуда такие приоритеты, почему сразу после саммита НАТО,
когда вы должны демонстрировать абсолютное единство перед лицом
российской агрессии?»
Но говорить, что Трамп вообще не должен встречаться с Путиным,
довольно тяжело, ведь он с ним встречался уже два раза — и в каждом
случае уже после вмешательства в американские выборы. Так почему
сейчас всё должно быть по-другому? Кроме того, с тех пор с Путиным
встречались и другие европейские лидеры. Думаю, что такой аргумент
не слишком убедителен.
Однако эта ситуацию продолжит привлекать пристальное внимание,
особенно если Трамп будет и в дальнейшем писать такие же сообщения,
как сегодня. Кроме того, американская сторона, судя по всему,
занижает ожидания от встречи. Между этими переговорами и саммитом с
Ким Чен Ыном есть много общего — та встреча тоже активно
критиковалась. Вчера один американский чиновник заявил следующее:
«Ну, реальных целей и крупных задач нет, проведение встречи само по
себе является результатом. У нас плохие отношения, и мы можем их
улучшить».
Госсекретарь говорит, что Трамп, разумеется, ясно даст понять
Путину, что вмешательство в американские выборы абсолютно
неприемлемо. Думаю, что после сегодняшнего сообщения в Twitter
в этом вопросе нет ясности. Трудно сказать, придерживается ли Трамп
того же мнения.
Однако, по данным дипломатических источников, цель у Трампа
всё-таки есть. Он хочет заключить с Путиным сделку по Сирии.
Трамп вернулся к своему большому плану, согласно которому США
должны как можно скорее покинуть Сирию. Что касается этого вопроса,
в последние несколько месяцев власть несколько пересмотрела свою
позицию, однако теперь, по данным наших источников, Трамп вновь
рассматривает возможность (выхода из Сирии. — ИноТВ). Он хочет
сотрудничать с Путиным в юго-западной зоне, где Россия и США
договорились о введении режима прекращения огня, который
соблюдается с переменным успехом.
Итак, по данным наших источников, США хотят позволить России
помочь президенту Сирии Башару Асаду вернуть контроль над этим
районом, при условии, что он не будет атаковать проамериканские
силы и позволит им сдаться и эвакуироваться. Взамен Россия не будет
подпускать Иран к этому региону.
Этот предполагаемый план сильно беспокоит союзников США, прежде
только, потому, что многие сомневаются в том, что Россия обладает
влиянием, достаточным для того, чтобы не подпустить Иран к Сирии.
Это сулит большими проблемами; может возникнуть кризис с беженцами,
что только усугубит ситуацию. Кроме того, возникает вопрос: какие
последствия это будет иметь для Асада? Останется ли он у власти
навсегда? Похоже, что этот вопрос не является приоритетным (для
Трампа. — ИноТВ) — в отличие от как можно более быстрого выхода США
из Сирии. " - Заявил МИШЕЛЬ КОСИНСКИ.