На грядущем саммите с Владимиром Путиным Дональд Трамп может попытаться заключить с Москвой сделку по Сирии, передаёт CNN. По данным источников канала, американский руководитель готов передать Башару Асаду полный контроль над юго-западным районом Сирии, а также обсудить сдачу и эвакуацию из этого региона проамериканских сил в обмен на гарантии России не допускать туда Иран.





Cуть предложенного Трампом соглашения, по данным телеканала, будет состоять в том, чтобы США как можно скорее вывели свои войска из зоны конфликта.

Для этого необходимо, чтобы на на юго-западе Сирии появились так называемые "зоны отчуждения".

Это позволит США как можно скорее вывести войска, а также "заставить" Иран покинуть Сирию.

В обмен от России будут требоваться гарантии того, что "сирийский режим" перестанет убивать повстанцев, которых поддерживают в США, а также Москва сможет помочь президенту Сирии Башару Асаду вернуть земли вдоль границы с Иорданией (Эту идею, по информации CNN, американский руководитель обсуждал во время недавней встречи с королем Иордании Абдуллой II в Белом доме).

МИШЕЛЬ КОСИНСКИ, старший осторожный корреспондент CNN заявил:

"Да, разумеется, время, выбранное для проведения переговоров, вызывает удивление союзников США: «Зачем вы рвётесь на встречу с Путиным, откуда такие приоритеты, почему сразу после саммита НАТО, когда вы должны демонстрировать абсолютное единство перед лицом российской агрессии?» Но говорить, что Трамп вообще не должен встречаться с Путиным, довольно тяжело, ведь он с ним встречался уже два раза — и в каждом случае уже после вмешательства в американские выборы. Так почему сейчас всё должно быть по-другому? Кроме того, с тех пор с Путиным встречались и другие европейские лидеры. Думаю, что такой аргумент не слишком убедителен. Однако эта ситуацию продолжит привлекать пристальное внимание, особенно если Трамп будет и в дальнейшем писать такие же сообщения, как сегодня. Кроме того, американская сторона, судя по всему, занижает ожидания от встречи. Между этими переговорами и саммитом с Ким Чен Ыном есть много общего — та встреча тоже активно критиковалась. Вчера один американский чиновник заявил следующее: «Ну, реальных целей и крупных задач нет, проведение встречи само по себе является результатом. У нас плохие отношения, и мы можем их улучшить». Госсекретарь говорит, что Трамп, разумеется, ясно даст понять Путину, что вмешательство в американские выборы абсолютно неприемлемо. Думаю, что после сегодняшнего сообщения в Twitter в этом вопросе нет ясности. Трудно сказать, придерживается ли Трамп того же мнения. Однако, по данным дипломатических источников, цель у Трампа всё-таки есть. Он хочет заключить с Путиным сделку по Сирии. Трамп вернулся к своему большому плану, согласно которому США должны как можно скорее покинуть Сирию. Что касается этого вопроса, в последние несколько месяцев власть несколько пересмотрела свою позицию, однако теперь, по данным наших источников, Трамп вновь рассматривает возможность (выхода из Сирии. — ИноТВ). Он хочет сотрудничать с Путиным в юго-западной зоне, где Россия и США договорились о введении режима прекращения огня, который соблюдается с переменным успехом. Итак, по данным наших источников, США хотят позволить России помочь президенту Сирии Башару Асаду вернуть контроль над этим районом, при условии, что он не будет атаковать проамериканские силы и позволит им сдаться и эвакуироваться. Взамен Россия не будет подпускать Иран к этому региону. Этот предполагаемый план сильно беспокоит союзников США, прежде только, потому, что многие сомневаются в том, что Россия обладает влиянием, достаточным для того, чтобы не подпустить Иран к Сирии. Это сулит большими проблемами; может возникнуть кризис с беженцами, что только усугубит ситуацию. Кроме того, возникает вопрос: какие последствия это будет иметь для Асада? Останется ли он у власти навсегда? Похоже, что этот вопрос не является приоритетным (для Трампа. — ИноТВ) — в отличие от как можно более быстрого выхода США из Сирии. " - Заявил МИШЕЛЬ КОСИНСКИ.





Сводка.нет - Новости Украины и Мира