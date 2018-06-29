"22 мили". Вышел второй трейлер фильма с Уолбергом. Видео
29.06.2018 11:32
На канале Movieclips Trailers в YouTube разместили второй трейлер
фильма "22 мили". Главный герой – американский шпион, которому
помогает сверхсекретное тактическое командование. Он пытается
вывезти из Индонезии важного свидетеля в коррупционных
преступлениях. Им предстоит преодолеть 22 мили до аэропорта, обойдя
опасные ловушки. Роли исполнили Марк Уолберг, Лорен Кохэн, Джон
Малкович, Ронда Раузи, Ико Уайс, Сала Бэйкер, Терри Кинни, Пурна
Джаганнатан, Александра Вино, Николай Николаефф. | Уолберг
исполняет роль разведчика Скриншот: Movieclips Trailers / YouTube
видео Видео:
Movieclips Trailers / YouTube