Украина проверит гражданство лиц, которых просит посетить уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова. Об этом вице-спикер ВРУ Ирина Геращенко заявила в своем Facebook, передает

"Кстати, я внимательно проанализировала тот список, с которым через дипломатическую ноту МИД РФ обратилось в наш МИД с просьбой допустить Москалькову. Среди 50 фамилий - полтора десятка украинцев, воевавших на Донбассе или готовили теракты. Значит ли это, что у них двойное гражданство, как у Вышинского? Будем теперь проверять", - заявила Геращенко.

Напомним, ранее Москалькова заявила, что украинского омбудсмена Людмилу Денисову не пускают к гражданину Украины Олегу Сенцову из-за того, что у него есть гражданство РФ.

Как сообщал Федеральная служба исполнения наказаний России признает, что политзаключенный Олег Сенцов является гражданином Украины. Гражданство осужденного по сфабрикованному обвинению режиссера указано в справке, которую управление ФСИН по Ямало-Ненецком округе выдало консульству Украины в Екатеринбурге в январе этого года.

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