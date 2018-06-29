Колумнист Washington Post Джош Роджин со ссылкой на двух европейских чиновников сообщил, что президент США Дональд Трамп предлагал президенту Франции Эммануэлю Макрону двустороннее соглашение о торговле. По данным СМИ, Дональд Трамп предлагал сделку Эммануэлю Макрону Фото: ЕРА По данным колумниста, Трамп спросил у Макрона, почему бы Франции не покинуть Евросоюз. Ответ Макрона Роджин не привел, однако отметил, что вопрос Трампа продемонстрировал "полное отсутствие понимания взглядов Макрона" и его избирателей.Источники колумниста рассказали, что взамен на выход из ЕС Трамп предложил Франции двустороннее соглашение о торговле с более выгодными, чем для Евросоюза, условиями. В Washington Post отметили, что Белый дом не опроверг и не прокомментировал эту информацию.1 июня в США вступили в силу 25-процентная пошлина на ввоз стали и 10-процентная – на ввоз алюминия из стран Европейского союза. 20 июня Европейская комиссия утвердила ответные тарифы на товары из США. 22 июня глава Белого дома Дональд Трамп предупредил, что США могут ввести 20-процентную пошлину на ввоз авто из ЕС, если Брюссель не отменит "новые барьеры". В Еврокомиссии заверили, что на такую торговую политику Вашингтона будут отвечать симметрично. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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