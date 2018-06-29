|
Трамп предложил Макрону сделку за выход Франции из Евросоюза - СМИ
|
29.06.2018 11:40
|
Колумнист Washington Post Джош Роджин со ссылкой на двух
европейских чиновников сообщил, что президент США Дональд Трамп
предлагал президенту Франции Эммануэлю Макрону двустороннее
соглашение о торговле. По данным СМИ, Дональд Трамп предлагал
сделку Эммануэлю Макрону Фото: ЕРА По данным колумниста, Трамп
спросил у Макрона, почему бы Франции не покинуть Евросоюз. Ответ
Макрона Роджин не привел, однако отметил, что вопрос Трампа
продемонстрировал "полное отсутствие понимания взглядов
Макрона" и его избирателей.Источники колумниста рассказали, что
взамен на выход из ЕС Трамп предложил Франции двустороннее
соглашение о торговле с более выгодными, чем для Евросоюза,
условиями. В Washington Post отметили, что Белый дом не
опроверг и не прокомментировал эту информацию.1 июня в США вступили
в силу 25-процентная пошлина на ввоз стали и
10-процентная – на ввоз алюминия из стран
Европейского союза. 20 июня Европейская
комиссия утвердила ответные тарифы на товары из
США. 22 июня глава Белого дома Дональд Трамп предупредил, что
США могут ввести 20-процентную пошлину на ввоз авто из
ЕС, если Брюссель не отменит "новые барьеры". В Еврокомиссии
заверили, что на такую торговую политику Вашингтона будут
отвечать симметрично.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира