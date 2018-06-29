Недавно в шотландском городе Абердин состоялась свадьба звезд сериала "Игра Престолов" Роуз Лесли и Кита Харингтона.

Пара познакомилась на съемках в 2012 году, а о своей помолвке звезды объявили в сентябре 2017 года. Традиционному медовому месяцу молодожены предпочли посиделки с семьей и друзьями в родовом поместье Лесли.

Как сообщал svodka.net, в Шотландии состоялась свадьба актеров из сериала "Игра престолов" Кита Харингтона и Роуз Лесли .

По данным источника, на свадьбу, прошедшую в древнем шотландском замке, Кит и Роуз пригласили многочисленных коллег по сериалу, который в свое время и свел новобрачных вместе.

Официальных фотографий со свадьбы пока, но в Сети уже появились снимки свадебнного платья Роуз Лесли, которая для свадебной церемонии выбрала элегантное платье с длинными рукавами оттенка слоновой кости с кружевом и цветочными аппликациями.

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