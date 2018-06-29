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Семерак: Сегодня мы в шаге от инвестиции €1 млрд от правительства Франции на строительство солнечной электростанции в Чернобыле
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29.06.2018 11:48
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Инвестиция французского правительства в размере €1 млрд в
строительство солнечной электростанции в Чернобыле соразмерна с
одним–двумя танковыми батальонами войск НАТО, которые бы защищали
Украину , заявил в интервью главному редактору издания "ГОРДОН"
Алесе Бацман министр экологии и природных ресурсов Украины Остап
Семерак. Семерак: Процесс идет быстро. Но бесспорно, не хватает
политической воли высшему руководству Фото: Ростислав Гордон /
Gordonua.com "Два года назад я обратился с предложением на весь
мир, что Украина готова предложить в районе Чернобыльской станции
сети, трансформаторы, сотрудников-энергетиков, другие
возможности – для инвестирования в возобновляемую энергетику.
К примеру, в солнечную. Эту новость слабо восприняли украинские
медиа, зато в первый же месяц она облетела полосы таких изданий,
как Guardian, Deutsche Welle, Bloomberg и так далее. Мы увидели
большой интерес. Французское правительство… выделило €250
тыс. – судите сами, много это или мало – на исследования
возможности реализации такого проекта, которые они провели по нашей
просьбе. У нас есть сегодня технико-экономическое обоснование, что
проект мощностью 1,2 ГВт возможен", – заявил Семерак.По его
словам, "для сравнения – это мощность одного энергоблока
бывшей Чернобыльской атомной электростанции"."Реально – очень
серьезная инвестиция, в сегодняшних ценах она составляет
приблизительно €1 млрд. Что важно – это не деньги из
государственного бюджета, которые должны были бы заплатить
налогоплательщики… Французская компания ENGIE на последнем совете
инвесторов при президенте Украины, который несколько недель назад,
в преддверии футбольного финала, состоялся в Киеве, заявила, что
они готовы инвестировать эту сумасшедшую сумму", – продолжил
министр экологии.Он добавил, что строительство пока не началось."В
принципе пока никто не мешает. Процесс идет быстро. Но конечно, не
хватает политической воли высшему руководству, которая была бы
озвучена", – сказал Семерак.Министр подчеркнул, что "решение
должно приниматься на высшем политическом уровне". "Но есть еще она
интересная сторона… Инвестиция западной компании (а ENGIE –
это государственная компания) на севере Украины. Повлияет ли она на
геополитику? Очевидно, повлияет. Инвестиция французского
правительства в размере €1 млрд, думаю, соразмерна с
одним–двумя танковыми батальонами войск НАТО, которые бы защищали
Украину. Это также важный аргумент. Надеюсь, мы сможем
акселерировать этот проект", – продолжил Семерак.Авария на
Чернобыльской атомной электростанции в апреле 1986 года стала
одной из крупнейших промышленных ядерных катастроф в истории. По
международной шкале ядерных событий, принятой в 1988 году, авария
на ЧАЭС – одна из двух, которую оценили по максимальному,
седьмому, уровню опасности. Сопоставима с ней по масштабам только
катастрофа на японской АЭС "Фукусима-1" 2011 года.20 марта 2017
года Семерак заявлял, что Украина получила 52 заявки от
разных компаний на установку объектов солнечной энергетики в
Чернобыльской зоне отчуждения.Заместитель министра экологии и
природных ресурсов Наталия Бойко заявляла 13 июня 2017 года,
что для размещения объектов солнечной энергетики в зоне
отчуждения ЧАЭС отобран массив площадью 1172 га.В октябре 2017
года Семерак заявлял о заинтересованности Engie SA в
инвестировании в строительство солнечной электростанции на
территории зоны отчуждения ЧАЭС.
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