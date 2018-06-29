Инвестиция французского правительства в размере €1 млрд в строительство солнечной электростанции в Чернобыле соразмерна с одним–двумя танковыми батальонами войск НАТО, которые бы защищали Украину , заявил в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак. Семерак: Процесс идет быстро. Но бесспорно, не хватает политической воли высшему руководству Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com "Два года назад я обратился с предложением на весь мир, что Украина готова предложить в районе Чернобыльской станции сети, трансформаторы, сотрудников-энергетиков, другие возможности – для инвестирования в возобновляемую энергетику. К примеру, в солнечную. Эту новость слабо восприняли украинские медиа, зато в первый же месяц она облетела полосы таких изданий, как Guardian, Deutsche Welle, Bloomberg и так далее. Мы увидели большой интерес. Французское правительство… выделило €250 тыс. – судите сами, много это или мало – на исследования возможности реализации такого проекта, которые они провели по нашей просьбе. У нас есть сегодня технико-экономическое обоснование, что проект мощностью 1,2 ГВт возможен", – заявил Семерак.По его словам, "для сравнения – это мощность одного энергоблока бывшей Чернобыльской атомной электростанции"."Реально – очень серьезная инвестиция, в сегодняшних ценах она составляет приблизительно €1 млрд. Что важно – это не деньги из государственного бюджета, которые должны были бы заплатить налогоплательщики… Французская компания ENGIE на последнем совете инвесторов при президенте Украины, который несколько недель назад, в преддверии футбольного финала, состоялся в Киеве, заявила, что они готовы инвестировать эту сумасшедшую сумму", – продолжил министр экологии.Он добавил, что строительство пока не началось."В принципе пока никто не мешает. Процесс идет быстро. Но конечно, не хватает политической воли высшему руководству, которая была бы озвучена", – сказал Семерак.Министр подчеркнул, что "решение должно приниматься на высшем политическом уровне". "Но есть еще она интересная сторона… Инвестиция западной компании (а ENGIE – это государственная компания) на севере Украины. Повлияет ли она на геополитику? Очевидно, повлияет. Инвестиция французского правительства в размере €1 млрд, думаю, соразмерна с одним–двумя танковыми батальонами войск НАТО, которые бы защищали Украину. Это также важный аргумент. Надеюсь, мы сможем акселерировать этот проект", – продолжил Семерак.Авария на Чернобыльской атомной электростанции в апреле 1986 года стала одной из крупнейших промышленных ядерных катастроф в истории. По международной шкале ядерных событий, принятой в 1988 году, авария на ЧАЭС – одна из двух, которую оценили по максимальному, седьмому, уровню опасности. Сопоставима с ней по масштабам только катастрофа на японской АЭС "Фукусима-1" 2011 года.20 марта 2017 года Семерак заявлял, что Украина получила 52 заявки от разных компаний на установку объектов солнечной энергетики в Чернобыльской зоне отчуждения.Заместитель министра экологии и природных ресурсов Наталия Бойко заявляла 13 июня 2017 года, что для размещения объектов солнечной энергетики в зоне отчуждения ЧАЭС отобран массив площадью 1172 га.В октябре 2017 года Семерак заявлял о заинтересованности Engie SA в инвестировании в строительство солнечной электростанции на территории зоны отчуждения ЧАЭС. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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