Старческое слабоумие (деменция) — не самая приятная тема для разговора, особенно когда речь идёт о близком человеке.Во всём мире тема деменции обсуждается довольно редко, хотя само заболевание очень распространено.

Как сообщает со ссылкой на, по данным ВОЗ, только деменцией в мире болеют около 47 млн человек, причём к 2030 году эта цифра увеличится ещё на 75 млн, а к 2050-му вырастет втрое, передает .

Вопреки распространённому заблуждению, деменция — это вовсе не стандартизованный синдром. Разные типы болезни по-разному влияют на мозг, из-за чего многие люди игнорируют ранние симптомы болезни у себя и своих близких. Обычно деменция прогрессирует, то есть ухудшается со временем, но ранее выявление может существенно улучшить качество жизни пациента.

Однако прежде чем рассказать вам о ранних признаках болезни, стоит подчеркнуть, что эти симптомы могут проявляться и при других заболеваниях. Только квалифицированный врач может поставить точный диагноз, следовательно наша статья никак не заменит визита к доктору.

Клинический психолог Розлин Смит говорит:

«Такие вопросы нельзя свести к простым пунктам. Всё гораздо сложнее — нельзя поставить диагноз на основании одного симптома».

Тем не менее очень важно не упустить ранних проявлений болезни, чтобы как можно раньше вмешаться и, если повезёт, прекратить дальнейшее развитие.

Вот 5 признаков, которые вы должны знать:

Нарушения памяти — распространённый симптом, но разные нарушения говорят о разном.

Потеря памяти тесно связана с деменцией, следовательно именно этот симптом обычно ассоциируется у людей с болезнями, вызывающими деменцию, — например, с болезнью Альцгеймера. Однако врачи знают, что нарушения памяти бывают разными.

«При деменции Альцгеймера первый показатель — это потеря кратковременной памяти, когда человек раз за разом задаёт одни и те же вопросы несколько минут или даже часов подряд, — говорит Смит. — При этом долговременная память может оставаться очень хорошей даже в умеренной и поздней стадиях».

При Альцгеймере мозг теряет способность сохранять новые воспоминания. Однако есть такие деменции, при которых мозг, наоборот, не может «найти» старые воспоминания. Именно этот фактор помогает врачам отличить Альцгеймера от прочих разновидностей деменции.

Впрочем, Смит отмечает, что могут быть и другие причины нарушения памяти. Например, нарушения сна часто вызывают провалы в памяти. Учёные считают, что сон нужен мозгу для организации воспоминаний, следовательно бессонница отрицательно влияет на способность человека вспоминать какие-то события.

«Любые проблемы с памятью требуют клинического вмешательства, — говорит Смит, — но они не обязательно свидетельствуют о деменции».

Перепады настроения бывают радикальными — а иногда и пугающими.

Внезапные перепады настроения также могут говорить о деменции, но, опять же, у разных пациентов они проявляются по-разному. Очень часто какие-то черты характера усугубляются: добрый человек становится приторно-слащавым, а властный — откровенно авторитарным. Бывает и так, что пациент осознаёт свою неспособность сосредоточиться или запомнить что-нибудь, отчего становится тихим, подавленным и замкнутым.

Зачастую перепады настроения — первый знак деменции, который замечают родные пациента. По словам Смит:

«На ранних стадиях Альцгеймера часто развивается эдакая паранойя, которая сопровождается повышенной нервозностью».

При сосудистой деменции чаще наблюдаются лень и депрессия, а настроение пациента может качаться из крайности в крайность. Больной может излишне эмоционально реагировать на относительно тривиальные события, что пугает его близких. Больные Альцгеймером часто думают, что окружающие их обворовывают или обманывают, и проявляют равнодушие к потребностям других людей.

Хотя перепады настроения неприятны, часто с ними можно справиться через диеты, упражнений и лекарств.

У некоторых пациентов появляется неспособность следовать инструкциям.

Когда мозг или нейронные пути повреждаются, пациенту становится сложно сосредоточиться на определённых действиях. Например, ему трудно дойти из одного места в другое без постоянных указаний. Это ещё один симптом, который многие сперва игнорируют.

Смит рассказывает об одном пациенте 70 с лишним лет, который был не в состоянии заполнить больничную анкету. Он не мог уследить за порядком вопросов, хотя они были пронумерованы, и отвечал хаотично, наобум. Кроме того, он не мог вспомнить, где находится кабинет Смит, когда пришёл туда во второй раз.

Бывает так, что симптомы проявляются, когда пациент вдруг теряет способность справляться с повседневными домашними делами.

«У многих пациентов развивается агнозия — неспособность распознавать предметы, несмотря на то, что зрительная функция у них не пострадала», — говорит Смит.

Иными словами, они всё видят, но не понимают, что́ перед ними. В некоторых случаях они даже не узнают своих близких, хотя Смит подчёркивает, что это очень конкретный синдром нарушения в большой зрительной коре мозга, отвечающей за распознавание лиц.

Возможны также нарушения речи.

У пациента могут быть сложности с говорением и пониманием речи. Это называется афазией и чаще только вызывается инсультом и болезнью Альцгеймера.

По словам Смит, языком управляют конкретные части мозга, следовательно точный характер речевых нарушений помогает врачу определить тип деменции. Например, при Альцгеймере афазия не влечёт за собой нарушений интеллекта — пациент так же умён и внимателен, как и раньше, но не может вспомнить какие-то слова или понять речь близких.

Со временем у больного может полностью пропасть способность к речевому общению. Это крайне тяжело и для него, и для его близких, но существуют способы наладить общение и поддержать пациента, чтобы он мог выражать свои мысли и желания.

Некоторые типы деменции выявляются анализами.

Как уже говорилось, многие симптомы деменции встречаются и при других болезнях. Когда врач пытается поставить диагноз, он учитывает все симптомы сразу. Также он может использовать визуализацию для выявления нарушений мозга или провести анализ цереброспинальной жидкости для поиска определённых белков, связанных с Альцгеймером.

При некоторых видах деменции (например, при болезни Крейтцфельдта—Якоба, также известной как коровье бешенство) врач может запросить анализ крови.

Впрочем, по словам Смит, есть десятки заболеваний, вызывающих деменцию или похожие на неё симптомы. Поэтому врачам приходится проводить множество разных анализов, что делает ранее выявление особенно важным.

К сожалению, многие люди боятся идти к врачу, потому что опасаются диагноза. Это большая ошибка, ведь те же симптомы могут свидетельствовать о тромбозе, опухолях, наркомании и нарушениях щитовидки.

Даже при дегенеративной деменции лечение критически важно. Слабоумие вовсе не является неотъемлемой частью старения!

«При правильном диагнозе лечение может очень помочь, — говорит Смит. — Но список из интернета не заменит диагностирования!»

Так что не игнорируйте эти симптомы, если хотите сохранить ясность ума до глубокой старости!

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