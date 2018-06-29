В бюджете пока нет средств для повышения минимальной зарплаты, а сможет ли правительство найти необходимые средства, станет ясно в начале июля этого года. Об этом заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева, со ссылкой на Радио Свобода сообщает .

По его словам, повышение вероятно при условии перевыполнения доходов бюджета.

"В первом квартале было недовыполнение бюджета почти на 6 млрд. В мае практически вышли "в ноль". По итогам июня - мы сейчас смотрим. Можно будет сказать только в начале июля ", - заявил Рева.

Он пояснил, что повышение "минималки" потребует дополнительных перечислений средств из государственного бюджета в местные. По мнению министра, есть несколько вариантов, где найти необходимые деньги - таможня и теневая занятость.

"Надо увеличивать доходную часть бюджета. Сейчас вы видите, какие меры принимаются по контрабанде на таможне. В течение лета мы примем серьезные меры по "теневой" занятости, относительно тех "рабовладельцев", которые не хотят регистрировать людей", - отметил Андрей Рева.

Он добавил, что также нужно будет поработать с местными органами власти по "справедливому перераспределению доходов от налога на доходы физических лиц", чтобы при повышении минимальной зарплаты правительству не пришлось увеличивать финансирование местных бюджетов.

Напомним, ранее министр социальной политики Украины Андрей Рева сообщал, что за пять месяцев 2018 размер реальной заработной платы в Украине вырос на 11%.

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