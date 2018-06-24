В то же время основным приоритетом для Банкнотно-монетного двора, как отмечают в НБУ, является производство национальной валюты, банкнотной бумаги для нее и отечественных ценных бумаг

Как сообщают в Нацбанке, документ должен урегулировать деловые отношения между НБУ и компанией Crane Currency, что позволяет выполнять иностранные заказы на производственных мощностях украинской Банкнотно-монетного двора.

"Национальный банк гордится тем, что такой мощный, глобальный производитель банкнотной бумаги, банкнот и технологий защиты денег, как компания Crane Currency, заинтересован в сотрудничестве с нами. Наш Банкнотно-монетный двор имеет полный цикл изготовления денег, от разработки дизайна до производства защищенной бумаги и, собственно, печати банкнот. В кооперации с Crane Currency мы готовы предложить весь свой опыт и производственные мощности для изготовления денежных знаков по заказу других стран", - отмечает председатель Национального банка Украины Яков Смолий.

В то же время основным приоритетом для Банкнотно-монетного двора, как отмечают в НБУ, является производство национальной валюты, банкнотной бумаги для нее и отечественных ценных бумаг.

По данным Нацбанка, годовая мощность производства составляет 1,8 млрд банкнот (как для внутренних, так и для внешних заказов), 1,2 млрд оборотных монет, около 1 млн памятных монет из драгоценных и недрагоценных металлов, 3500 тонн банкнотной и защищенной бумаги, а также около 200 тыс. государственных наград (орденов, медалей, нагрудных знаков к почетным званиям Украины, нагрудных знаков лауреатов государственных премий Украины).

Фото: bank.gov.ua

Фото: bank.gov.ua

Напомним, в четверг, 21 июня, Верховная Рада приняла закон "О валюте".