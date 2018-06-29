Наша Уполномоченная по правам человека поехала в Россию и столкнулась с русской подлостью.

Путло дал гарантии про свободный доступ к политзаключенным, но вопреки им Денисову не пустили в колонию к Сенцову. Более того кортеж Москальковой проехал мимо нее не останавливаясь, а Москалькова не берет трубку на звонки Денисовой.

Посмотрите как изощренно издеваются над нашей Уполномоченной по правам человека. Тупо маринуют под воротами. Видят, как она хочет встретится с Сенцовым, и играют на этом, сначала дают надежду, типа договорились, а в последний момент тупо не пускают. Обращайтесь в пресс-службу.

Вот это наш враг. Подлая сволочь, которая получает садистское удовольствие просто обманывая тебя и издеваясь.

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Вот это — вести с ним переговоры. Посмотрите и больше никогда не пишите ничего про то, что «у Порошенко не хотят освобождать пленных».

И да. Вот это наша Украина, где государство борется за тебя и сражается, когда ты попал в беду. Денисова практически грудью и голыми руками ловит тот джип из кортежа Москальковой. Госчиновник, а искренне переживает. Это не подделаешь.

Это видео лучшая пропаганда разницы тех двух миров, которые в Украине и России. Как наша Уполномоченная борется за наших, и как их Уполномоченная борется. «Слишком много у уполномоченного дел, чтобы просто так находится в стране» — вот ответ Москальковой, когда она была в Киеве. Приехала. Не пустили — ну и фиг с ними, с пленными.

Смотрите это видео. Это лучшая пропаганда разницы тех двух миров и двух векторов, которые мы выбрали в Украине и в России.

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