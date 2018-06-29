Сможет ли правительство найти необходимые средства для повышения минимальной заработной платы, станет известно в начале июля, сказал министр социальной политики Украины Андрей Рева. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Рева сказал, что повышение минимальной зарплаты возможно при условии перевыполнения доходов бюджета Фото: radiosvoboda.org Он подчеркнул, что повышение вероятно при условии перевыполнения доходов бюджета."В первом квартале было недовыполнение бюджета почти на 6 млрд грн. В мае практически вышли в ноль. По итогам июня – мы сейчас смотрим. Можно будет сказать только в начале июля", – сказал Рева.Он пояснил, что повышение минимальной зарплаты потребует дополнительных перечислений средств из государственного бюджета в местные. Рева добавил, что есть несколько вариантов, где найти необходимые деньги – таможня и теневая занятость."Надо увеличивать доходную часть бюджета. Сейчас вы видите, какие меры принимаются по контрабанде на таможне. В течение лета мы примем серьезные меры по теневой занятости, относительно тех "рабовладельцев", которые не хотят регистрировать людей", – отметил министр.Он добавил, что также нужно будет поработать с местными органами власти по "справедливому перераспределению доходов от налога на доходы физических лиц", чтобы при повышении минимальной зарплаты правительству не пришлось увеличивать финансирование местных бюджетов.С 1 января 2017 года минимальную зарплату в Украине повысили до 3200 грн. В госбюджете-2018 ее увеличили на 523 грн – до 3723 грн.В декабре 2017 года президент Украины Петр Порошенко выступил за повышение минимальной зарплаты до 4100 грн.Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил 31 мая, что минимальную зарплату повысят, как только появится "малейшая возможность".15 июня 2018 года и.о. министра финансов Украины Оксана Маркарова отметила, что не исключает повышения минимальной зарплаты в этом году.21 июня Рева сообщал, что за шесть месяцев 2018 года средняя заработная плата увеличилась на 28,4% и составила 8101 грн. В комментарии изданию "ГОРДОН" министр сказал, что минимальную зарплату необходимо поднять до 4200 грн. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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