Государственный бюджет Украины до сих пор не предусматривает средств для повышения минимальной зарплаты. Такое заявление сделал министр социальной политики Андрей Рева в эфире Радио Свобода .

По словам министра, в начале июле правительство попытается найти для этого деньги. При этом Рева подчеркнул, что говорить о повышении минимальной зарплаты можно только в том случае перевыполнения доходов бюджета.

"В первом квартале было недовыполнение бюджета почти на 6 млрд. В мае практически вышли "в ноль". По итогам июня - мы сейчас смотрим. Можно будет сказать только в начале июля", - заявил глава Минсоцполитики.

Он отметил, что для повышения минималки правительство должно перечислить определенную сумму из госбюджета в местные.

"Надо увеличивать доходную часть бюджета. Сейчас вы видите, какие меры принимаются по контрабанде на таможне. В течение лета мы примем серьезные меры по "теневой" занятости, относительно тех "рабовладельцев", которые не хотят регистрировать людей", - подчеркнул Рева.

Кроме того было сказано, также необходимо поработать с местными органами власти по "справедливому перераспределению доходов от налога на доходы физических лиц", чтобы при повышении минимальной зарплаты правительству не пришлось увеличивать финансирование местных бюджетов.

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