В соответствии с решением, руководство ассамблеи "приняло во внимание" предложения, собранные за год чрезвычайным комитетом ПАСЕ с участием российской и других национальных делегаций.

Из предложений Бюро выделило те, которые направлены на возвращение России к работе в ПАСЕ. Регламентному комитету Ассамблеи поручили безотлагательно подготовить проект резолюции об изменении правил и процедур ПАСЕ.

"Подготовить к сессии в октябре 2018 доклад по предложениям относительно дополнений и изменений тех Правил ассамблеи, которые касаются подтверждения и оспаривания полномочий и прав национальных делегаций", – говорится в документе.

На данный момент ПАСЕ имеет право накладывать ограничения на делегации стран, которые грубо нарушают принципы Совета Европы. Окончательное решение, как ожидается, будет принято на октябрьской сессии ассамблеи.

Россия была лишена права голоса в ПАСЕ в апреле 2014 года – сразу после аннексии Крыма и начала военных действий на Донбассе. 28 января 2015 года ПАСЕ приняла резолюцию, в которой продлила санкции против России и лишила ее права голоса до апреля.

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