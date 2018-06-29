Тело погибшего мужчины достали из водоема в Житомирскойо области, сообщает пресс-служба ГСЧС области, передает .

О том, что необходима помощь по извлечению из водоема тела человека, спасателям сообщили вчера около 15:10.

Когда расчет прибыл на место, выяснилось, что погибший находится в 30 метрах от берега. На лодке бойцы ГСЧС подплыли к телу и, обвязав его спасательной веревкой, доставили к берегу.

Напомним, в Николаеве 14-летняя девочка прыгнула с пирса для швартовки яхт и утонула.

Также сообщал, что на пляже в Херсоне спасли женщину, которая тонула. Когда ее достали из воды, женщина была уже без признаков жизни. Однако после проведения сердечно-легочной реанимации, она вернулась к жизни.

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