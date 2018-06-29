Трамп собирается обсуждать как вернуть Россию в Семёрку, сделав её опять восьмёркой. Какова х*ена???

Жду аплодисментов, какой он правильный и умный, и как надо с Путиным общаться всё равно, и как страшно от ядерного оружия, и как его заплевали и оболгали только, и как он «спасёт Украину» получая инструкции от Путина и вообще и в частности. Нет, страна от него не очень страдает — излечение пройдёт быстро как только этот кретин исчезнет с кресла. Система работает. Но сам факт подобного идиотизма, бардака в администрации (возможно министр обороны, умница Маттис на выходе), постоянные скандалы, полный развал республиканской партии в непонятно что, очень показателен.

Конечный смысл для всех сомневающихся простой — целому ряду западных политиков, включая Трампа, надоели санкции из-за Украины. Надоели до чёртиков. Некоторым по убеждениям, а некоторым за бабки из Кремля. И все встречи, вся политика, все разговоры о том, как обойти эти санкции или свести их к неработающим и забытым постановлениям. Пока Белый дом был непреклонен к любым контактам с Путиным и любым послаблениям — санкции и режим против России был на высоте. Но с приходом Трампа, несмотря на продолжающуюся помощь, санкции теряют силу и свой позитивный смысл.

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Скорее только мы становимся свидетелями интересного гамбита по Путину — Путин не возражает отдельно американской помощи Украине, даже военной, но при этом он тихой сапой, руками Трампа и других, вылезает из той задницы, где его держали 2 года. Таким образом происходит эдакий обман зрения — Украине помогают, военные поставки идут, армию двинули в Балтию и Польшу.

С другой стороны власть становится всё более прорусская и согласительная, на глазах и в открытую обсуждаются меры, которые позволят Путину очень серьёзно подорвать тот режим изоляции, в котором он находился. Путин играет в это понимая, что в начале он должен вылезти, а потом… вот потом будет плохо всем вокруг. Пока же он копит деньги и силы — с подачи Трампа нефть не дешёвая. Консолидирует свою позицию в Европе — Северный Поток-2, пробил почти все разрешения. Подкупает политиков и разные администрации. Находит общий язык с Турцией и Грецией для южной газовой трубы. Короче…

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