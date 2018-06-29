Бывшая звезда сборной Аргентины Диего Марадона получает деньги за посещение матчей ЧМ в России в рамках одной из программ Международной федерации футбола, сообщает Daily Mail. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Марадона был на всех играх сборной Аргентины Фото: ЕРА Международная федерация футбола (ФИФА) платит бывшей футбольной звезде £10 тыс. (347 тыс. грн) за каждую игру.Такие выплаты экс-футболистам предусмотрены программой ФИФА, идея которой состоит в том, что на каждом матче ЧМ должны в качестве послов присутствовать бывшие игроки сборных.Марадона посетил все три игры сборной Аргентины в групповом турнире. После одной из них он попал в больницу.Следующую игру аргентинцы проведут 30 июня – в 1/8 финала они встретятся с командой Франции. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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