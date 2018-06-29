Бывшая звезда сборной Аргентины Диего Марадона получает деньги за
посещение матчей ЧМ в России в рамках одной из программ
Международной федерации футбола, сообщает Daily Mail. Этот материал
можно прочитать и на украинском языке Марадона был на всех играх
сборной Аргентины Фото: ЕРА Международная федерация футбола (ФИФА)
платит бывшей футбольной звезде £10 тыс. (347 тыс. грн) за каждую
игру.Такие выплаты экс-футболистам предусмотрены программой ФИФА,
идея которой состоит в том, что на каждом матче ЧМ должны в
качестве послов присутствовать бывшие игроки сборных.Марадона
посетил все три игры сборной Аргентины в групповом турнире. После
одной из них он попал в больницу.Следующую игру аргентинцы проведут
30 июня – в 1/8 финала они встретятся с командой Франции.
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