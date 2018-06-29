В оккупированном Россией Крыму владельцы авто продолжают выстраиваться в огромные очереди возле автозаправочных комплексов из-за проблем с наличием автогаза.

Соответствующее фото в публикует блогер RoksolanaToday&Крым, передает .

‏"Чернополье, по ул. Николая Бойко появился газ на авто) заехали в Крым и первая заправка на которой есть газ ура)" - радуются туристы из газодобывающей, экспортирующей газ страны", - отмечается в подписи к фото.

Напомним, 17 июня появились сведения о том, что жители города Керчь в оккупированном Россией Крыму начали жаловаться на отсутствие газа на автозаправочных комплексах.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира