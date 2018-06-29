|Как в СССР: в сеть попало показательное фото из Крыма
|29.06.2018 12:20
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В оккупированном Россией Крыму владельцы авто продолжают выстраиваться в огромные очереди возле автозаправочных комплексов из-за проблем с наличием автогаза.
Соответствующее фото в публикует блогер RoksolanaToday&Крым, передает .
"Чернополье, по ул. Николая Бойко появился газ на авто) заехали в Крым и первая заправка на которой есть газ ура)" - радуются туристы из газодобывающей, экспортирующей газ страны", - отмечается в подписи к фото.
Напомним, 17 июня появились сведения о том, что жители города Керчь в оккупированном Россией Крыму начали жаловаться на отсутствие газа на автозаправочных комплексах.
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