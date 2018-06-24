У суботу мережею поширилося фото, яке опублікувала в своєму Instagram канцлер Німеччини Ангела Меркель.

Здається, воно повністю вловило атмосферу напруженого саміту "Великої сімки", на якому лідери шести країн не змогли розв'язати суперечності з Дональдом Трампом.

Головний каменем спотикання стало рішення американського президента запровадити мита на імпорт алюмінію та сталі, яке обурило партнерів США.

Отож, хто зображений на фото і яку позицію вони займають у цій суперечці?

1. Дональд Трамп, президент США

Трамп шокував союзників США, нещодавно оголосивши про підвищення мит на імпорт сталі та алюмінію з ЄС, Канади та Мексики на 25% і 10% відповідно.

Ті погрожують вжити заходів у відповідь. А напруга на саміті в Квебеку сягнула таких масштабів, що президент США часом залишався в повній самоті.

Він не став чекати завершення саміту і відбув завчасно, поскаржившись на останок, що Америку перетворили на "скарбничку, яку грабують всі підряд".

При цьому Трамп назвав саміт успішним і додав, що оцінює свої стосунки з колегами із "Великої сімки" на "10 балів із 10".

2. Джон Болтон, радник президента США з національної безпеки

Болтон лише три місяці обіймає цю відповідальну посаду, та вже встиг відзначитися: він твердо захищає точку зору шефа про те, що мита на імпорт були необхідні "в інтересах національної безпеки".

3. Кадзуюкі Ямадзакі, перший защитник міністра закордонних справ Японії

Свою нинішню посаду обійняв у липні 2017 року. Нещодавно очолював японську делегацію до Пакистану і вів переговори між Японією, Китаєм та Південною Кореєю щодо запланованої угоди про вільну торгівлю.

4. Сіндзо Абе, прем'єр-міністр Японії

Японського лідера намагаються переконати в тому, щоб він приєднався до заходів, які ЄС і Канада планують у відповідь на американські мита.

Це ставить Сіндзо Абе в дуже делікатне становище: японський прем'єр зробив ставку на теплі відносини з президентом Трампом.

Вони провели вже не менше десяти зустрічей відтоді, як Трамп вступив на посаду.

5. Ясутосі Нісімура, благодетель генерального секретаря кабінету міністрів Японії

Цей член парламенту від керівної партії свого часу працював у міністерстві промисловості та міжнародної торгівлі.

На саміті він супроводжує прем'єр-міністра. Чи може він мати відмінну від Сіндзо Абе точку зору?

6. Ангела Меркель, канцлер Німеччини

Канцлер Німеччини, передбачувано, була на передовій. Фото промовляє саме за себе.

Саме Меркель належала ідея створення механізму для розв'язання торговельних суперечок між США та союзниками.

На запитання про те, як складаються її стосунки з Дональдом Трампом, Меркель відповіла, що погоджуються не щодо всього, але можуть вести діалог.

"Можу заявити, що підтримую дуже відкриті й прямі стосунки з американським президентом", - зазначила вона.

7. Еммануель Макрон, президент Франції

Всього за кілька годин до відкриття саміту Еммануель Макрон у Twitter вступив у перепалку з Дональдом Трампом з приводу тарифів.

Тож коментатори не забули запитати, чи не означає це кінець "милим стосункам" між президентами.

Але на саміті вони поводилися спокійно, і радники Макрона відзначили, що переговори з Трампом були "відвертими й діловими".

8. Тереза ​​Мей, прем'єр-міністр Великобританії

У телефонній розмові з Трампом минулого тижня Тереза ​​Мей назвала нові американські мита "невиправданими" і такими, що "викликають глибоке розчарування".

Втім, на саміті вона змінила тон на більш примирливий, закликавши колег не доводити ситуацію до торгової війни.

9. Ларрі Кудлоу, головний економічний радник президента США Дональда Трампа

Головний економічний радник Трампа став на захист збільшення мит, наголосивши, що його шефа не варто звинувачувати у розв'язанні торгового конфлікту.

На другий день саміту Кудлоу заявив журналістам, що підтримує заклик Трампа про усунення всіх мит між країнами "Великої сімки", підкресливши, що це "найкращий спосіб сприяти економічному зростанню".

Президент Франції також опублікував у своєму Twitter знімок того ж моменту, але зроблений під іншим кутом.

На ньому ще краще видно, як щільно оточили президента Трампа лідери країн "Великої сімки" та їхні помічники.

French presidency