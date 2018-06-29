Выводы польской стороны по итогам археологических раскопок на месте уничтоженного памятника воинам Украинской повстанческой армии в польском селе Грушовичи являются преждевременными, считает председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович. На месте разрушенного памятника в Грушовичах археологи обнаружили захоронение Фото: Павло Подобєд / Facebook "Мы считаем, что на этом месте должен быть поставлен памятник, который должен говорить, в частности, о тех людях, которые там похоронены ... Сейчас каких-то переговоров с польской стороной еще не происходило. Ожидаем, что они состоятся и, соответственно, будем озвучивать этот вопрос в очередной раз", – отметил Вятрович.Он считает, что выводы польской стороны по итогам археологических раскопок в Грушовичах являются преждевременными."Мы убеждены, что исследования должно продолжиться. Нас удивляет, что так быстро было завершено сами раскопки, и так быстро были подготовлены выводы, которые, конечно, должны были доказать предварительную версию Польского института национальной памяти, который начинал эти раскопки", – заявил Вятрович.Он сказал, что с самого начала было понятно, что найденные останки не будут иметь какие-то однозначные материалы, которые позволят их идентифицировать как воинов УПА."Тем не менее, польская сторона почему-то пошла на эти раскопки и решила их результатами воспользоваться для того, чтобы сказать, что якобы не найдено достаточных оснований для того, чтобы считать эти останки повстанческими. Мы убеждены, что для таких выводов достаточных оснований нет", – подчеркнул Вятрович.Он добавил, что одно из замечаний украинской стороны касалось «странного подхода польских археологов», которые проводили раскопки ровно под памятником."Мы прекрасно понимаем, что памятник, который появился через сорок лет после того, как там были похоронены люди, не мог идеально точно попасть собственно на эту могилу. Более того, во время этих раскопок проведен анализ не всех обнаруженных останков, а части. И часть останков, которые оказались за пределами памятника, они не анализировались. То есть тоже очень чудный подход, когда останки двух людей действительно не анализировались, несмотря на то, что частично они были выкопаны собственно в той части, которая была под памятником. Более того, в одной из частей под этим памятником, была возможность, не нарушая других могил, еще как минимум на несколько метров расширить раскопки. Этого не было сделано и это дает основания говорить о том, что, к сожалению, раскопки ставили за цель не выяснить, кто именно был похоронен под этим памятником, а доказать, что якобы там никогда не было воинов УПА", – резюмировал Вятрович.26 апреля 2017 года стало известно, что на кладбище села Грушовичи близко Перемышля разобрали надгробный памятник воинам УПА. В Министерстве иностранных дел Украины назвали действия по разрушению памятника "демонстративными и провокационными".В июне украинская сторона отменила разрешения на проведение поиска и эксгумации поляков, захороненных в Украине.В апреле 2018 года посол Польши в Украине Ян Пекло заявил, что польская сторона предлагает вместе провести эксгумационные работы в Грушовичах – если на месте памятника будут обнаружены человеческие останки, могила будет восстановлена.15 мая в Институте нацпамяти Польши заявили о намерении провести такие раскопки. Во время них на месте разрушенного памятника обнаружили захоронение.26 мая специалисты Института национальной памяти Польши завершили раскопки. В Бюро поисков и идентификации ИНП страны заявили, что на месте были обнаружены гражданские одиночные захоронения 16 человек – мужчин, женщин и детей. В бюро отметили, что эти останки, скорее только, не принадлежат воинам УПА.В свою очередь, секретарь Государственной межведомственной комиссии по делам увековечения памяти участников антитеррористической операции, жертв войны и политических репрессий Святослав Шеремета сообщил, что по предварительным выводам группы украинских экспертов, которые участвовали в раскопках, там были похоронены не менее трех воинов УПА. Он подчеркнул, что памятник должен быть восстановлен. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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