В Черниговской области преступник, угрожая применением топора, изнасиловал женщину. Об этом сообщил сектор коммуникации ГУНП в Черниговской области, передает .

"28 июня за помощью в полицию обратилась гражданка. Она сообщила, что по месту жительства ее изнасиловали", – говорится в сообщении.

Установлено, что накануне вечером к дому заявительницы пришел ранее судимый гражданин. Угрожая физическим насилием, а именно применением топора, он вступил в половые отношения с женщиной без ее согласия.

Во время осмотров места происшествия изъяли топор и одежду подозреваемого. Последнего задержали в порядке статьи 208 УПК Украины.

Сведения о событии внесли в ЕРДР. Открыто уголовное производство по ч.1 ст. 152 УК Украины (изнасилование, то есть половое сношение с применением физического насилия, угрозы его применения или с использованием беспомощного состояния потерпевшего лица). Такое преступление наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в Днепропетровской области задержали мужчину, который под угрозой ножа изнасиловал 10-летнюю девочку. Выяснилось, что после изнасилования преступник неустановленным предметом причинил жертве колото-резаное ранение шеи.

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