1. Вчера вечером в селе Давыдовка под Симферополем зарезали семью крымских татар — мать и восьмилетнего сына. Женщина умерла на месте, ребенок скончался в больнице. Ещё двое деток остались без мамы. Убийца ходил по улице, заходил во дворы и открытые двери. Семью зарезал их же кухонным ножом. Тварь задержали

2. В Бахчисарае оккупанты нагрянули с обыском в дом Ахтема Мустафаева, водителя жены лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева Сафинар апте Джемилевой. Вооруженные в камуфляже и балаклавах оккупанты приехали на четырех микроавтобусах и оцепили улицу. Самого Мустафаева дома не оказалось. По предварительной информации, он находился в селе Давыдовка, где накануне убили мать с ребенком — они были его родственниками

3. Жена политзаключенного правозащитника Эмира-Усеина Куку сообщила о том, что ее муж 26 июня, в свой день рождения, начал голодовку. Напомню, Эмир был задержан 11 февраля 2016 году во время массовых обысков и задержаний в Крыму . И только что (18:00) стало известно о том, что активиста Игоря Мовенко оккупанты выпустили из СИЗО

4. ЕСПЧ согласился с ходатайством Украины и объединил производство по межгосударственным заявлениям относительно нарушений ЕКПЧ (Европейская конвенция по правам человека) россией в два больших производства: по Крыму и Донбассу. Вместо пяти дел Украины против россии, осталось три. Заявление по вывозу детей из Донбасса в россию осталось в самостоятельном производстве

5. Оккупанты в Феодосии мечтают о круизах в Сирию для крымчан, чтобы хотя как-то загрузить порты, попавшие под полезные санкции. Билетик в Сирию ннада?

6. В Ялте сыты по горло понаехавшими: “Ялта — город счастья. Правда, не все счастливые почему-то. Вот смотрю, в подслушке брюзжат, мол, понаехавшие, бомжи, в море писают и прочие глобальные проблемы. А ведь люди приезжают со всей россии, чтобы посмотреть на наши красоты. Добрее надо быть. Анон”. Комментарии: “Пусть ехают нах*й, как Шнур завещал”, “Правильно, пусть свои Сочи смотрят”, “Сколько можно быть добрее? Терпеть неадекватность, бескультурье и хамство понаехов? Везде гадят, все портят, рубят можжевеловые деревья. Задолбало уже!!”, “С добротой смотреть, как понаехавший бомж писает в море… Ага, записал”, “(Понаехавший пишет) Ялта — город стонот. Сук*, да у вас зимой без туристов срач был дичайший. Вам же лишь бы бабок с туристов рубануть. Сами срете дальше, чем видите”, “(Понаехавшая пишет)”, “У них и зимой понаехавшие виноваты. Я год живу и все это вижу. До этого в Севастополе жила. На мой взгляд, там чище. Я бы в жизни сюда жить не приехала, если что. Но мужа перевели”, “Потому что теперь у нас и зимой понаехавших полно! Даже ваш собеседник это подтверждает, да и вы от него не отстаёте, зачем-то приехав в Ялту из «чистого» Севастополя. Езжайте в Краснодар, к родителям!”, “(Ответ понаехавшему) 28 лет тут живу. Никогда дичайшего срача не было. Даже при Украине чище было, чем после 2014 года. Так что не надо трындеть. Местные от понаехавших задыхаются. Даже в советские годы тут не было так тесно, как сейчас. (Ответ понаехавшей) Езжайте в свое Сочи, если Ялта не нравится. И нойте там. А тут Вы все равно останетесь понаехавшей”, “Грязно, что там говорить. Это факт. В парк МО (“Министерства обороны”) уже заходить не хочется”, “От этих любителей красот скоро никаких красот и не останется”, “А еще у понаехавших ужасно страшные бабы! Раньше девахи были одна краше другой, кровь с молоком, а сейчас…”

7. На керченском паблике написали “Крах неизбежен” и вставили картинку с цитатой Цицерона: “Чем ближе крах империи, тем безумнее её законы”. Комментарии: “100%. Свободы слова нет, свободы собраний нет, свободы выбора нет. ПРАВ ЧЕЛОВЕКА вообще нет никаких, а тут еще и пенсионный возраст подняли. Золотые слова. Все империи превращают народ либо в быдло, либо в рабов!”, “Таки да”, “(Запоребрик пишет) Навальный на весь Интернет почти буквально призывает к свержению путина, но хомячки в один голос повторяют, что свободы слова нет”, “Выйди на площадь с плакатиком — мне отключили воду, газ, свет. Или — путин не исполняет свои обещания. Посмотрю, как долго твоя свобода слова продлится. Мусора быстро повяжут. Интернет тоже сильно модерируется. Чуть кривое слово против властей (даже самое безобидное) — посты просто удаляются. Страх. Страх и еще раз Страх правит в Крыму”, “(Запоребрик отвечает) глупец, чтобы выйти с плакатом, надо спрашивать разрешения у местных властей”, “А чтобы дышать или кушать тоже нужно спросить? Дурачок тот, кто верит, что россия сюда пришла с добром. Многие уже поумнели”, “Ээм, какая империя? Вы сравниваете страну-дурку, застрявшую в 17 веке, с империей?! Ммм, понятно. Москва — не третий Рим!”

8. Жители Симферополя делятся новостями процветания в говени: “Хочется поездок, открывать для себя новое, исследовать нашу огромную страну, целый мир. А потом получаешь зарплату, и уже ничего не хочется. Плакать вот разве что”. Комментарии: “Это россия”, “А вы что ждали? Думаете, россия от Украины отличается? Только тем, что масштабы страны больше и масштабы проблем больше. Да, ещё тем, что Украина пытается выбраться в образованный мир из задницы, а рф ею гордится. Украина ползёт в нормальный мир с огромными проблемами. Но рф застыла в самодовольной изоляции. Это путь в никуда, путь к деградации страны”, “18 марта кого выбирали?”, “Дальше будет ещё веселее, это только начало”, “Боюсь даже комменты лайкать, вдруг посадят”

9. Севастопольскую вату оккупанты снова ставят в позу — вата пишет путину: “Севастополь продолжают сотрясать скандалы: теперь их волна докатилась до прогулочных катеров, к виду которых давно привыкли и горожане, и туристы. Официальная причина — несоответствие федеральному закону от 2007 года. Жаловаться президенту на несправедливость в Севастополе уже становится традицией: сильно сомневаемся, чтобы из какого-то другого города аналогичной величины ему писали так часто, как из Севастополя. На днях свое письмо президенту отправили и «предприниматели, осуществляющие пассажироперевозки на маломерных судах». Пойти на такой шаг людей заставила реальная опасность лишиться работы. Катера и лодки, которые предлагают туристам и жителям города морские прогулки и экскурсии, могут исчезнуть в ближайшие дни. Один из предпринимателей высказывает мнение, что причиной проблем могла стать близость военных кораблей”, — сообщают пропагандоны. Ватники говорят, что “остались ни с чем, все на взводе и в депрессии”

10. Практически всю Керчь вчера вечером и до сегодняшнего утра оккупанты оставили без света, а у многих нет и воды. Процветание прет из всех щелей: “Все знают, что в 22 обещали свет выключить до утра?”. Ответы: “Че, совсем офигели, весь день нет воды, так теперь и свет вырубить?”, “Воды нет весь день”, “А ещё в 22 обещали воду дать. Но обещать, как говорится”, “У нас 3-ий день выключают!!! Почти на весь день!!! Экономят суки”, “Эх, когда уже как люди заживем. Другие сходят с ума, когда горячую воду отключают. Но очень благодарна и за это, что имеем”, “Збс, теперь ни воды, ни света”, “У нас щас вырубили”, “Свет хотя бы не выключали!”, “Да у всех вырубили, походу. Один мост светится. Реально как будто целенаправленно народ выживают”, “Ни воды, ни света”, “У нас нет света и воды”, “На очереди газ”, “Ну что, народ, генераторы опять вытаскиваем????”, “Неплохо, еще и душно без кондиционера”, “А че, бл*ть, отключите ещё и газ. Х*ля мелочиться. А, и мобильный инет, чтобы все вообще ох*ели”

11. Сегодня жители Керчи устроили новую перекличку: “Что слышно про воду? У нас в Аршинцево до сих пор нет! Мало того, вчера в магазине на Дружбе самая дешевая вода 5л была 160 р. (которая в обычные дни стоит 50-60 р.) Вообще, конечно, обнаглели!”, “Водоканал сказал, к обеду ждать воду. Сама в шоке, почему они всегда ставят меньшие сроки и потребитель всегда не готов?! Бесят”, “21-й век. Сверхдержава. Не то что на загнивающем Западе, да?”, “Рассказывала другу с материка (россии) про данную ситуацию, на что получила ответ: «привыкайте». Ну что же, господа патриоты, затягиваем флаги на глотке и ликуем — слава россии”, “Продам воду. Дорого”, “В районе Горки воды постоянно нет. Просто задолбало носиться с тазиками, как в глухих деревнях”, “Аварийная Аршинцево сказала: «Ждите!!!! Заполняются ёмкости!». Время не сказали, там много с нами не разговаривают, не царское дело!”. К перекличке подключились и понаехавшие: “Я гость вашего города. Скажите, откуда вы берете информацию о том, где, когда и на сколько по продолжительности планируются отключения воды, света, газа и т.п.?”. Понаехавшему посоветовали уезжать. Вылез и другой понаехавший: “Подскажите, пожалуйста, где в городе или в черте города есть источники с водой?”

P.S. Ватница, пообщавшись с другом из россии, написала: “Затягиваем флаги на глотке и ликуем”. Думаю, ни у кого не возникло вопросов, о каких флагах идет речь…

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