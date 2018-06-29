|Глузман об отказе Денисовой в посещении Сенцова: Жесткое, откровенное унижение. Унижены мы все с нашим президентом. Почему? Так решил Путин
|29.06.2018 12:35
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https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=190694081628255&id=100020629927113
Сенцов был приговорен в РФ к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 года. Российский суд признал его виновным в создании в Крыму террористического сообщества и руководстве им, покушении на приобретение взрывных устройств и незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, двух террористических актах и подготовке еще одного теракта. Сенцов своей вины не признал. 14 мая 2018 года режиссер объявил бессрочную голодовку в колонии города Лабытнанги. Он потребовал освободить 64 украинских политзаключенных, но себя в список не включил. 9 июня президент Украины Петр Порошенко по телефону обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным вопрос украинских политзаключенных. Лидеры договорились, что омбудсмены обеих стран в ближайшее время посетят заключенных граждан.Утром 28 июня Денисова сообщила, что прибыла в город Лабытнанги и планирует встретиться с Сенцовым. Спикер российского омбудсмена Татьяны Москальковой Алексей Зловедов сообщил, что та приехала в Лабытнанги, чтобы посетить режиссера, а Денисова прибыла в регион "абсолютно самостоятельно" и ее совместное посещение заключенного с российским омбудсменом не планируется.Денисова отметила, что кортеж Москальковой 28 июня проехал мимо нее. "Из-за ворот я вижу, что люди, которые приехали в кортеже, ходят по территории, Москалькова делает селфи... А нам всем больно за Сенцова, который голодает уже 46-й день. И у нас нет точной информации, что с ним и как он чувствует себя... А российский омбудсмен выйдет оттуда и снова будет что-то говорить о "лечебном голодании", – заявила уполномоченный Верховной Рады по правам человека.Москалькова после встречи с Сенцовым сообщила, что "его состояние здоровья в целом удовлетворительное, но все равно остается беспокойство за развитие событий, поскольку 46-й день голодания, а это всегда требует большого внимания".Денисова заявила, что не верит информации Москальковой о состоянии здоровья Сенцова.
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