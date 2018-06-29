Президент России Владимир Путин – жестокий и мстительный правитель, заявил психиатр, правозащитник и общественный деятель Семен Глузман. По его словам, именно Путин приказал не пускать украинского омбудсмена Людмилу Денисову к политзаключенному Олегу Сенцову, чтобы показать Украине "место под нарами". Глузман: Даст бог, я не прав, Олег Сенцов выживет Фото: Семен Глузман / Facebook "Впечатляющее зрелище на телеэкране: украинский омбудсмен Денисова пытается убедить тюремных охранников пустить ее к голодающему украинскому узнику Олегу Сенцову. Апогей впечатления: российский омбудсмен, в прошлом милицейский генерал [Татьяна] Москалькова в автомобиле "не узнает" Денисову, игнорирует ее попытку объясниться. Наша Денисова уверяет: два президента по телефону договорились. Жесткое, откровенное унижение. Унижена не Денисова, унижены мы все вместе с нашим президентом. Почему? Одно понятно, так решил Путин. В современной России решение всегда за ним", – написал Глузман.По его словам, южанина, крымского жителя Сенцова отправили отбывтаь 20-летнее наказание на "северный край российской земли"."Много лет тому назад, на этапах в зэковских вагонах я наслушался от уголовников о подробностях жестокого "исправления" в этой зоне. Теперь там исправляют совсем не уголовника Сенцова. Жестокий, мстительный российский правитель приказал не пускать Денисову к узнику. И плевать ему на то, что продолжается футбольный чемпионат. Нам, Украине, еще раз показали наше место. Выражаясь языком ленинградских подворотен – под нарами. Такая основная версия происходящего", – продолжил Глузман.Он добавил, что "возможна и другая версия, более страшная"."О состоянии Сенцова ничего неизвестно. Нам – неизвестно. Хорошо помню поведение советских властей в 70-е годы. Смерти политзаключенных они по возможности скрывали. Жив ли сегодня Сенцов? Быть может, не так уж равнодушен российский правитель к мнению о себе цивилизованного мира. Скрывает случившееся? Хотя бы временно, до окончания футбольных состязаний на российской земле… Помню тех, солдат коммунистической партии. Поэтому представляю нынешних, путинских. Даст бог, я не прав, Олег Сенцов выживет", – написал Глузман. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=190694081628255&id=100020629927113 Сенцов был приговорен в РФ к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 года. Российский суд признал его виновным в создании в Крыму террористического сообщества и руководстве им, покушении на приобретение взрывных устройств и незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, двух террористических актах и подготовке еще одного теракта. Сенцов своей вины не признал. 14 мая 2018 года режиссер объявил бессрочную голодовку в колонии города Лабытнанги. Он потребовал освободить 64 украинских политзаключенных, но себя в список не включил. 9 июня президент Украины Петр Порошенко по телефону обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным вопрос украинских политзаключенных. Лидеры договорились, что омбудсмены обеих стран в ближайшее время посетят заключенных граждан.Утром 28 июня Денисова сообщила, что прибыла в город Лабытнанги и планирует встретиться с Сенцовым. Спикер российского омбудсмена Татьяны Москальковой Алексей Зловедов сообщил, что та приехала в Лабытнанги, чтобы посетить режиссера, а Денисова прибыла в регион "абсолютно самостоятельно" и ее совместное посещение заключенного с российским омбудсменом не планируется.Денисова отметила, что кортеж Москальковой 28 июня проехал мимо нее. "Из-за ворот я вижу, что люди, которые приехали в кортеже, ходят по территории, Москалькова делает селфи... А нам всем больно за Сенцова, который голодает уже 46-й день. И у нас нет точной информации, что с ним и как он чувствует себя... А российский омбудсмен выйдет оттуда и снова будет что-то говорить о "лечебном голодании", – заявила уполномоченный Верховной Рады по правам человека.Москалькова после встречи с Сенцовым сообщила, что "его состояние здоровья в целом удовлетворительное, но все равно остается беспокойство за развитие событий, поскольку 46-й день голодания, а это всегда требует большого внимания".Денисова заявила, что не верит информации Москальковой о состоянии здоровья Сенцова. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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