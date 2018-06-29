В течение вчерашнего дня в зоне проведения боевых действий на Донбассе четверо военнослужащих Вооруженных сил Украины погибли, еще двое получили ранения. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник, передает

"В результате активных боевых действий вчера четверо наших защитников погибли... Также двое военных получили ранения. Их оперативно эвакуировали в лечебные учреждения. Состояние их здоровья характеризуется как средней тяжести", - сообщил Мотузяник.

Всего в течение суток на Донбассе было зафиксировано 28 прицельных обстрелов позиций ВСУ. Так, 11 обстрелов было зафиксировано на Луганском направлении и 17 - на Донецком. Украинский военным 19 раз приходилось открывать огонь в ответ.

Также указано, что соперник понес значительные потери. Среди боевиков вчера 9 человек погибли и 8 ранены.

Напомним, в День Конституции в районе населенного пункта Южное на горловском направлении во время боя погибли двое украинских военных - 57-летний командир взвода и 25-летний воин резервной группы.

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