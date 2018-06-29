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В Крыму петербургский тренер изнасиловал четвероклассницу
29.06.2018 12:43
В Крыму петербургский тренер изнасиловал четвероклассницу По теме:

Петербургский детский тренер по конькобежному спорту совершил насильственные действия сексуального характера над ученицей четвёртого класса, передает со ссылкой на .

Заявление в полицию принесла мать одной из подопечных спортсмена. Женщина уверяет, что 55-летний сотрудник школы-интерната №357 "Олимпийские надежды" Приморского района надругался над её дочерью 2008 года рождения.

18 июня мужчина совратил девочку в отдельно стоящем домике детского лагеря в крымском селе Новоотрадное Ленинского района. Подозреваемый задержан.







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