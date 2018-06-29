Священник Пол Огаль использовал рэп-музыку для привлечения молодежи в церковь и пропаганды против наркотиков. Кенийский священник сумел привлечь в церковь молодежь благодаря использованию рэпа Фото: catholicherald.co.uk После службы в храме священник Пол Огаль проводил собрания, на которых пел и танцевал под музыку. Он использовал рэп для привлечения молодежи в церковь и пропаганды против наркотиков.В свое оправдание кенийский священник заявил, что нужно "заботиться об интересах молодежи" в церкви, для чего нужно изменить подходы к работе с верующими.Церковный молодежный руководитель Вайолет Мения заявил, что благодаря рэпу в церковь приходит много молодежи, а проповеди Огаля помогли "очень многим молодым людям избежать злоупотребления наркотиками и заняться сельским хозяйством и другой работой". Один из прихожан заявил, что прекратит посещать церковь из-за отстранения священника.Епископы епархии отвергли практику Огаля, заявив, что она противоречит церковной доктрине. Судебный викарий сообщил, что священника отстранили от служения на год, чтобы он "пересмотрел свои поступки", и назвал его поведение недопустимым "из-за смешения сакрального и обыденного", что в итоге приводит к "потере ориентации в духовных вопросах". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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