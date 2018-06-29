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В Кении священника на год отстранили от служения за рэп на собрании с прихожанами
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29.06.2018 12:43
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Священник Пол Огаль использовал рэп-музыку для привлечения молодежи
в церковь и пропаганды против наркотиков. Кенийский священник сумел
привлечь в церковь молодежь благодаря использованию рэпа Фото:
catholicherald.co.uk После службы в храме священник Пол Огаль
проводил собрания, на которых пел и танцевал под музыку. Он
использовал рэп для привлечения молодежи в церковь и пропаганды
против наркотиков.В свое оправдание кенийский священник заявил, что
нужно "заботиться об интересах молодежи" в церкви, для чего нужно
изменить подходы к работе с верующими.Церковный молодежный
руководитель Вайолет Мения заявил, что благодаря рэпу в церковь
приходит много молодежи, а проповеди Огаля помогли "очень многим
молодым людям избежать злоупотребления наркотиками и заняться
сельским хозяйством и другой работой". Один из прихожан заявил, что
прекратит посещать церковь из-за отстранения священника.Епископы
епархии отвергли практику Огаля, заявив, что она противоречит
церковной доктрине. Судебный викарий сообщил, что священника
отстранили от служения на год, чтобы он "пересмотрел свои
поступки", и назвал его поведение недопустимым "из-за смешения
сакрального и обыденного", что в итоге приводит к "потере
ориентации в духовных вопросах".
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