Подозреваемый в стрельбе в редакции газеты Capital Gazette в Аннаполисе (штат Мэриленд, США), обвиняется по пяти пунктам убийства первой степени, со ссылкой на CNN сообщает

По информации издания, соответствующие данные есть в судебных протоколах.

Напомним, все пятеро погибших во время нападения в четверг на редакцию издания Capital Gazette в Аннаполисе (штат Мэриленд) - сотрудники газеты.

Как сообщал по данным Capital Gazette, стрельбу в редакции открыл житель Мэриленда по имени Джеррод Уоррен Рамос. В 2012 году он обвинил издание в клевете, но суд отказался рассматривать его иск. Как отмечается, в последствии Рамос течение многих лет критиковал деятельность издания в соцсетях. При этом стрелок также преследовал сотрудников Capital Gazette.

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