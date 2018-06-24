В субботу, 23 июня, пассажиры авиакомпании Bravo не смогли вылететь из Киева в Тунис и застряли международном аэропорту "Киев", ранее называвшийся "Жуляны". Об этом сообщила одна из пассажиров рейса в Тунис Наталья Витвитская, пишет РБК-Украина .

Женщина рассказала, что 22 июня в "Киеве" трижды отменяли рейс в Тунис, а затем еще несколько раз его переносили. Сегодня пассажиров расселили по гостиницам в ожидании самолета, который должен вылететь в Тунис 24 июня.

"22 июня из аэропорта Жуляны в Тунис не смогли вылететь около 70 человек со всей Украины. В Киев привезли людей из разных городов, ведь им отменили рейсы в Тунис в их местных аэропортах. Так, в Жулянах в эту пятницу оказались люди из Харькова, Запорожья, Борисполя, Черновцов. В общем 22 июня не вылетели из Киева в Тунис где-то 3 самолета. Некоторым туроператор пообещал, что они отправятся 23 июня в 19:00, некоторым пообещали - 24 июня в 17:00. Нам не объяснили, каким образом мы поместимся в один самолет. Мы все должны были лететь из Киева в разные города Туниса", - отметила туристка.

Реакцией авиакомпании на все происходящее стало официальное письмо, где причиной отмены и переноса рейса в Тунис стало отсутствие самолета.

"Информирую Вас, что рейсы авиакомпании ООО "БРАВО" № 7305, № 7301, № 7371 датой отправления 22.06 были отменены из-за отсутствия воздушного судна", - сказано в письме.

В справочной службе "Жулян" заявили, что запланированных рейсов на 22 и 23 июня вообще не было на табло.

"На 22 июня рейсов из Жулян в Тунис не было на табло. На 23 число нет рейсов на табло. Даже отмененных или перенесенных на табло нет. На 24 июня есть только один рейс на 19:00", - отметили в аэропорту.

Пресс-секретарь "Жулян" Галина Богданенко указала, что люди вообще могли купить билеты на рейсы, которых не существовало как таковых.

"Аэропорт тут ни при чем. Аэропорту не выгодно отменять рейсы. Авиакомпании получают слот на эти рейсы заранее. Но если этих рейсов нет на табло, нет в расписании, значит, они не были заранее подтверждены аэропортом и авиационными службами. Я не знаю, почему люди приезжают в аэропорт, если рейсов не существует", - сказала она.

Пассажиры уже написали коллективное обращение к руководству компании.

Пока люди имеют при себе лишь просроченные билеты на авиабилеты с другой датой вылета. Представители туроператоров пообещали вернуть деньги 15 пассажирам, которые отказались от рейсов. Впрочем, еще никому по требованию пассажиров деньги за билеты не вернули.

Как сообщал svodka.net ранее, на борту самолета, который следовал из Дублина на Ибицу, произошла потасовка , в которой приняли участие не менне 20 пассажиров

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