Президент США Дональд Трамп предлагал французскому лидеру Эммануэлю Макрону выгодную торговую сделку, при условии выхода Франции из Евросоюза.

Об этом сообщает колумнист Джош Рогин со ссылкой на источники.

По данным издания, в апреле в ходе совместной встречи Трамп предложил Макрону покинуть ЕС в обмен на торговую сделку, условия которой были более выгодные, чем с Евросоюзом в целом. В Белом доме не стали комментировать данную информацию.

Напомним, президент Франции пребывал в Вашингтоне с официальным визитом с 23 по 26 апреля. На встрече Трампа и Макрона обсуждалась выработка общей позиции по иранской ядерной сделке. В мае глава Франции заявлял, что Париж не станет начинать санкционную войну с США из-за их выхода из ядерной сделки с Ираном.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира