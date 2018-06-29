В сети появился новый клип погибшего американского рэпера XXXTentacion на YouTube. Известно, что видео было снято еще при жизни 20-летнего музыканта, который был застрелен 18 июня в Майами.

По сюжету клипа XXXTentacion оказывается на собственных похоронах. Он восстает из гроба и начинает бороться сам с собой. Завершается ролик титром: "Да здравствует принц Х".

Напомним, что Интерес к музыке рэпера XXXTentacion после его убийства вырос настолько, что его сингл Sad! поднялся с 52-й позиции на первое место в хит-параде Billboard Hot 100.

В последний раз знаток возглавлял американский чарт после смерти в 1997 году. Им стал The Notorious B.I.G. с песней Mo Money Mo Problems.

Как сообщал svodka.net ранее, в США покойный рэпер XXXTentacion, который был убит 18 июня, лидировал в американском хит-параде Billboard Hot 100.

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