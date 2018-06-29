Прокуратура требует, чтобы назначенный судом штраф сначала списали со счетов экс-министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева, а затем сняли арест с остального его имущества. Защита Улюкаева просит суд снять арест с его имущества Фото: ЕРА Штраф Улюкаеву назначили при вынесении приговора.Прокуратура требует, чтобы сначала штраф списали со счетов Улюкаева, а затем сняли арест с остального имущества.На сегодняшнем заседании суд также постановил вернуть бывшему руководителю службы безопасности "Роснефти", генералу ФСБ Олегу Феоктистову $2 млн, потраченных на взятку Улюкаеву.15 ноября 2016 года в Следкоме РФ заявили о задержании Улюкаева. По данным российских следователей, чиновник получил от главы "Роснефти" Игоря Сечина $2 млн за предоставление положительной оценки, позволившей "Роснефти" купить государственный пакет акций "Башнефти".Улюкаев отказался признать вину. В ходе судебного заседания он заявил о провокации взятки со стороны ФСБ РФ. По словам экс-министра, Сечин незадолго до встречи обещал угостить его очень вкусным вином, следовательно он подумал, что ему дают напиток.Обвинение просило для Улюкаева 10 лет колонии строгого режима. 16 декабря 2017 года суд приговорил Улюкаева к восьми годам колонии строгого режима. Он должен будет провести в заключении семь лет, так как один год провел под домашним арестом, пока рассматривалось дело.Защита Улюкаева подала апелляцию на приговор. Московский городской суд 12 апреля удовлетворил ее лишь частично, отменив запрет в течение восьми лет после освобождения занимать государственные должности. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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