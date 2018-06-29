В ночь на пятницу, 29 июня, Украину накрыли магнитные бури, которые продлятся до вечера. Об этом сообщили в Киевском институте геофизики.

По данным специалистов, метеозависимые люди в этот период почувствуют недомогание. Также возможны головная боль, тревожность, перепады давления и даже тошнота.

Стоит отметить, что улучшить настроение поможет правильное питание. Диетологи советуют есть овощные салаты и пить побольше воды. А вот жирная пища и сладости могут лишь усилить недомогание, особенно у людей с лишним весом.

Как сообщал svodka.net ранее, Ученые из Испании отследили сверхмассивную черную дыру, которая в 20 миллионов раз больше, чем Солнце. Она смогла поглотить и уничтожить звезду, подошедшую слишком близко .

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