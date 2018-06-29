В сентябре 2017 года в Шевченковском районе Киева ранее судимый
уроженец Луганской области ударил по голове своего клиента и
ограбил, сообщили в полиции. Суд признал его виновным в разбое.
Этот материал можно прочитать и на украинском языке Суд признал
таксиста виновным в преступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 187 УК
Фото: pixabay.com Инцидент произошел в сентябре 2017 года в
Шевченковском районе столицы."На улице Щусева пассажир вышел из
салона такси и пошел к багажнику забрать свои вещи. В этот момент,
подойдя сзади, водитель ударил мужчину по голове. Потерпевший
потерял сознание, а нападавший тем временем забрал его мобильный
телефон и деньги", – сказано в полиции.Правоохранители
задержали грабителя."Обвиняемый – ранее судимый за грабежи и
разбои уроженец Луганской области, который полностью признал свою
вину", – добавили в пресс-службе.Суд признал его виновным в
преступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного
кодекса Украины.
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